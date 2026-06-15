오세훈 연임에 정비사업 불확실성 해소… 재건축 탄력

오세훈 ‘신통기획 2.0’ 핵심공약으로

규제 완화 기조 지속 기대감 높아져

리모델링 검토 단지도 방향 재검토

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거에서 연임에 성공하면서 서울 정비사업이 다시 속도를 내고 있다. 오 시장은 신통기획(신속통합기획)을 개선해 사업 기간을 최대 6.5년 단축하는 ‘신통기획 2.0’을 민선 9기 핵심 공약으로 내세웠다.



14일 부동산업계에 따르면 서울 동대문구 용두7구역은 이달 세 번째 신통기획 신청을 준비하고 있다. 지난해와 올해 2월 두 차례 신통기획 후보지 신청에 나섰지만 신통기획과 도심복합개발을 둘러싼 주민 간 의견 차이로 모두 반려됐다.

오세훈 서울시장. 뉴시스

도심복합개발은 민간 전문기관 등이 사업시행자로 참여해 용적률·건축규제 완화 등을 기대할 수 있지만 신생 제도라 세부 운영 기준과 사업 구조의 불확실성이 남아 있다. 반면 신통기획은 기존 재개발 절차를 서울시가 계획 단계부터 지원해 정비구역 지정 기간을 줄이는 방식이다. 인근 공인중개업소 관계자들에 따르면 어느 정도 주민들 간 이견은 좁힌 것으로 알려졌다.



종로구 창신동 143번지 일대에 있는 창신12구역도 지선 이후 멈춰 있던 논의를 재개했다. 창신 9·10구역이 신통기획 확정 이후 주민 동의율이 빠르게 오른 사례가 알려지면서 신통기획으로 무게가 기운 것이다. 신당13구역도 정비계획 변경에 따라 주민 동의서를 새로 받으며 사업 재추진에 나섰다.



재건축은 노후 아파트를 철거하고 새로 짓는 방식이지만, 안전진단과 사업성이라는 높은 문턱 때문에 추진이 쉽지 않은 단지들은 대안으로 리모델링을 검토해왔다. 리모델링은 기존 골조를 유지한 채 증축·수선으로 주거 환경을 개선하는 방식이지만 공정이 복잡해 재건축보다 공사비가 더 드는 경우가 많고 입주 후 시세도 낮게 형성되는 한계가 있다.



오 시장 연임으로 재건축 규제 완화 기조가 이어질 것이란 기대가 커지자 이 셈법이 달라지고 있다. 그간 재건축의 걸림돌이었던 조건들이 해소될 수 있다는 판단에서 리모델링을 검토하던 단지들도 사업 방향을 재검토하는 움직임이 나타나고 있는 것이다. 서울 성동구 응봉동 대림1차 아파트는 2007년 이후 이어온 리모델링 사업을 접고 신통기획 자문사업을 선정했다. 인근 신동아 아파트도 기존 리모델링 조합 해산 절차를 밟으며 한국토지주택공사(LH)에 공공재건축 사전 컨설팅을 요청한 것으로 알려졌다.



전문가들은 오 시장의 연임으로 신통기획 등 서울시 정비사업 정책의 연속성이 확보되면서 사업 추진 불확실성이 줄었다고 평가했다.