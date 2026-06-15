효성重, 초고압차단기로 美 시장 공략

현지 기업 합작 생산기지 구축

조현준 “토털 솔루션 자리매김”

조현준(사진) 효성 회장이 이끄는 효성중공업이 미국 현지 기업과 합작 법인 설립을 통해 초고압차단기 북미 생산기지를 구축한다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 노후 전력망 현대화로 인해 늘어나는 미국 내 전력기기 수요에 대응하기 위해서다.



효성중공업은 자회사 ‘효성 HICO’가 북미 에너지인프라 기업 ‘콴타’의 자회사와 GCB(가스절연차단기) 합작법인 ‘효성 HICO BREAKER, LLC’ 설립 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 다음 달에 설립되는 합작법인은 10월부터 미국 펜실베이니아주에 소재한 콴타의 캐논스버그 공장에서 72.5㎸부터 800㎸까지 초고압차단기 생산에 돌입한다. 양사는 합작법인을 통해 현지 고객들의 ‘적기 공급과 높은 품질에 대한 요구’를 충족시킴으로써 미국시장 내 공급망 우위를 점한다는 전략이다. 이번 합작법인 설립으로 효성중공업은 국내 전력기기 업체 중 최초로 미국에 변압기와 차단기 생산능력을 모두 갖추게 됐다. 변압기는 전력을 전압에 맞게 바꿔주는 기기고, 차단기는 이상 발생 시 전류를 순식간에 끊어 정전과 기기 파손을 막는 장비다.



콴타와의 협력부터 법인 설립까지 전반에 걸친 과정을 조 회장이 진두지휘했다. 그는 지난 3월 미국 현지에서 콴타의 최고경영자(CEO)와 주요 경영진과 만나 최종 합의를 이끌어냈다. 조 회장은 지난해부터 미국 전력시장 확대를 위해 미국 전력 인프라 1위 기업인 콴타와의 협력을 추진해왔다고 한다. 효성 HICO의 합작 파트너 회사의 모회사 콴타는 미국 최대 전력·에너지 인프라 설계·조달·시공(EPC) 전문 기업이다. 유틸리티와 발전, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터와 같은 대규모 전력수요 시설, 통신·에너지 시장 전반에서 강력한 영향력을 가지고 있다.



조 회장은 “양사는 이미 차단기·변전소 설비 공급부터 송전·재생에너지 연계 사업까지 협력을 이어오며 두터운 협력관계를 쌓아왔다”며 “이번 합작법인의 시너지를 이끌어내 미국 전력시장의 ‘토털 솔루션 프로바이더’로 확고히 자리매김할 것”이라고 밝혔다.