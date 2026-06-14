이란 강경파 “합의 반대”… 이·레바논 충돌도 변수 [美·이란 종전 MOU 초읽기]

종전 타결돼도 진통 불가피



테헤란 등서 협상파 규탄 시위

美와 호르무즈 교전도 진행형



7월 4일엔 하메네이 장례식

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 합의 국면에 들어서고 있지만, 중동 정세는 여전히 살얼음판이다. 양국 간 호르무즈해협 일대 교전은 멈추지 않았고, 이란 강경파는 합의 반대 시위를 벌였다. 이스라엘은 여전히 레바논 철군을 거부하면서 종전 합의가 이뤄져도 진통이 불가피해 보인다.



미국의 중동 작전을 담당하는 중부사령부(CENTCOM)는 지난 12일(현지시간) 엑스(X)를 통해 “이란이 호르무즈해협을 통과하는 상선들을 타격하기 위해 여러 대의 편도 공격형 드론(자폭 드론)을 발사했다”며 “최근 몇 시간 동안 이 드론들을 모두 격추했다”고 밝혔다. 13일에는 항공모함 조지 H W 부시호가 이란에 대한 미국의 봉쇄 작전을 지원하고 있다는 점도 공개했다. 협상 국면과 별개로 미국이 중동 해역에서 군사적 압박과 해상 통제력을 유지하고 있음을 과시하려는 의도로 해석된다.

지난 8일(현지 시간) 이란 테헤란 이슬람혁명광장에 시위대가 구호를 외치는 모습. AP연합뉴스

이란 국내는 강경파 진영의 합의 반대 시위로 어수선하다. 13일 이란 반정부 매체 이란인터내셔널 등에 따르면 이날 수도 테헤란과 시아파 성지인 호라산주 마슈하드 등지에서 미국과의 종전 합의에 반대하는 시위가 열렸다. 시위대는 종전 협상을 이끈 아바스 아라그치 외무장관과 협상 과정에 관여한 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장을 집중적으로 규탄했다. 이들은 “아라그치에게 죽음을”, “불명예스러운 타협주의자이자 침투자인 아라그치를 규탄한다”, “최고지도자의 피는 어떻게 할 것이냐” 등의 구호를 외치며 정부 대미 협상 노선을 비판했다.



레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 레바논 공격은 지속되고 있다. 레바논 당국은 13일 남부 나바티예 지역 등을 이스라엘군이 공습해 군인 등 2명이 사망했다고 밝혔다.



이스라엘은 독자적인 군사 행동 능력을 유지하고 레바논 및 가자지구 등에서 군대를 철수시키지 않겠다는 뜻을 굽히지 않고 있다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 전날 엑스를 통해 “이스라엘은 이란 핵무기 확보를 막기 위해 독자적으로 행동할 수 있는 능력을 확보해야 한다”며 “이스라엘은 레바논, 시리아, 가자지구의 안보 구역에서 절대 철수하지 않을 것”이라고 강조했다.



한편 이란 당국은 미국과 이스라엘의 전격적인 공습으로 지난 2월28일 폭사한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식을 다음달 4일부터 치르기로 했다고 IRIB, IRNA 등 이란 국영 매체가 이날 보도했다. 이란 당국은 지난 3월 장례식을 계획했다가 전쟁이 계속되면서 연기한 바 있다. 최종 장례식은 9일 하메네이의 고향이자 시아파 이슬람 성지인 마슈하드에서 거행되며, 시아파 무슬림이 기리는 이맘 레자의 성지에 시신이 안장될 예정이다.