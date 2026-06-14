與 8·17 전대 앞두고 계파 간 갈등 증폭… 정청래 연임 도전 여부가 최대 분수령 [與 책임론 강조한 李]

뒤숭숭한 민주당



비당권파 “대통령 메시지 명확

鄭, 집권당 아닌 야당 대표 지적”

鄭, 금주 내 출마 관련 결정 전망



지선 평가에 정부 인사들도 포함

당대표 출마 거론 김민석 노린 듯

6·3 지방선거 이후 더불어민주당 내부에서 누적돼 온 전당대회 신경전이 이재명 대통령의 ‘여당 책임’ 메시지를 계기로 당내 갈등의 도화선으로 번지는 분위기다. 이 대통령이 선거 결과와 국정 지지율 하락세를 두고 공개적으로 몸을 낮춘 상황에서도, 당내에서는 8·17 전당대회를 앞두고 정청래 대표의 연임론과 강성 노선을 둘러싼 긴장이 잦아들지 않고 있다. 이런 가운데 이 대통령이 유럽 순방 중 “신념의 언어보다 책임의 언어에 더 집중해야 한다”고 밝히자, 당 안팎에서는 사실상 정 대표를 향한 경고 아니냐는 해석이 확산하고 있다. 정 대표의 “정권은 짧다”는 발언을 두고 친명(친이재명)계가 반발한 데 이어, 정 대표가 ‘1인 1표제’와 ‘보완수사권 전면 폐지’ 등을 다시 꺼내 들며 선명성을 부각한 점도 갈등을 키우는 요인이다. 정 대표가 전당대회 출마 여부를 아직 확정하지 않은 가운데, 그의 연임 도전 여부가 당내 갈등의 향배를 가를 최대 변수로 떠올랐다.

전남·광주 현장 최고위 더불어민주당 정청래 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 6·3 지방선거 이후 처음으로 열린 민주당 전남·광주 현장 최고위원회의에서 이재명정부의 성공과 당의 결속을 강조하고 있다. 광주=뉴시스

◆‘사실상 鄭 겨냥’… 與 갈등 더 커지나



14일 민주당은 뒤숭숭한 분위기였다. 이 대통령이 엑스(X)를 통해 ‘여당 책임’을 강조하는 발언을 한 것을 놓고 정 대표를 직접 겨냥한 메시지라는 해석이 적지 않았기 때문이다. 당 지도부는 대통령의 뜻은 책임성을 강조하는 것에 있다며 “뜻을 곡해하면 그 자체가 대통령의 큰 뜻을 좁히고 다른 정치적 의도로 이용하는 것으로밖에 볼 수 없다”(조승래 사무총장)며 선 긋기에 나섰지만 이를 당내에서 그대로 받아들이는 분위기는 아니다.



특히 비당권파에서는 이번 이 대통령의 발언을 사실상 정 대표에 대한 직접적 ‘포격’으로 받아들이는 분위기다. 한 비당권파 의원은 세계일보와의 통화에서 “대통령의 메시지는 명확하게 정 대표에게 말한 것 아니냐”며 “대통령의 메시지는 분명하다. 집권당의 역할이 있는데 정 대표는 여전히 ‘야당 대표’라는 것”이라고 지적했다. 그러면서 이 의원은 “국외 순방 중에 이런 메시지를 냈다는 걸 훨씬 무겁게 받아들여야 한다”고 했다. 이미 정 대표의 ‘정권 유한’ 발언을 놓고 “당권은 짧다”(강득구 최고위원)고 비판했던 비당권파는 더욱 더 공세 수위를 올리려는 조짐이다. 친명계 원외 조직인 더민주전국혁신회의는 이날 정 대표의 결단을 촉구하는 논평을 냈다.



당권파 역시 물러서지 않을 가능성이 크다. 정 대표는 이번 주 중 전당대회 출마와 관련된 최종 결정을 내릴 것으로 알려졌다. 18일 이 대통령이 귀국하기 전 결정이 내려질 것으로 점쳐진다. 정 대표가 자주 글을 올리는 딴지일보 게시판에는 이 대통령 발언 후 이를 비판하는 글이 다수 게시됐다.



일각에서는 수평적 당·청 관계를 지지하는 당내 문화를 고려할 때 이번 갈등이 정 대표에게 꼭 나쁘지만은 않을 것이라는 관측도 있다. 한 중립 성향의 민주당 관계자는 “국민의힘이라면 모르지만 민주당 당원 중에서는 반발하는 심리를 가지는 당원들이 있을 수 있다”고 말했다. 정 대표가 연임 도전 여부를 확정하지 못한 상황에서 조승래 사무총장은 “당헌·당규상 연임 도전에 대한 (당대표) 사퇴 시한은 없다”면서도 “전례가 이재명 당대표 시절 연임에 도전할 때 전당대회준비위원회 구성이 하나, 전당대회 후보 등록이 또 하나의 이벤트”라고 말했다.

더불어민주당 조승래 사무총장이 14일 국회에서 전당대회 준비 상황 등 현안과 관련해 기자 간담회를 하고 있다. 연합뉴스

◆당권 도전 김민석 견제 나선 당 지도부



전당대회 신경전은 정 대표의 연임론에만 그치지 않고 있다. 조 사무총장은 현재 진행 중인 지방선거 결과 평가 작업과 관련해 정부 인사들의 행보도 평가 대상에 포함하겠다는 방침을 밝히며, 전당대회 출마 가능성이 거론되는 김민석 국무총리를 사실상 겨냥했다. 정 대표의 연임 여부가 당내 갈등의 1차 변수라면, 김 총리의 당권 도전 가능성은 전당대회 구도를 더 복잡하게 만들 수 있는 또 다른 변수다.



조 사무총장은 “각 선거 주체에 대한 평가뿐만 아니라 선거 과정에서 있던 정부 인사들의 메시지나 행보도 여론에 어떤 영향을 미쳤는지 평가해야 한다”며 “그런 것들을 빼놓으면 ‘반쪽 평가’가 될 수밖에 없다”고 설명했다. 이어 “선거가 한창 진행 중인데 ‘총리직을 그만두고 당권에 도전한다’는 기사가 선거에 어떤 영향을 줬겠느냐”며 “당사자들이 부인을 안 해서 사실로 받아들이는데 그게 과연 적절했는지 평가해볼 필요가 있다”고 지적했다. 이는 8월 전당대회 출마 가능성이 거론되는 김 총리를 겨냥한 발언으로 풀이된다.



민주당 안에서는 1인 1표제를 놓고도 시끌시끌한 상황이 이어지고 있다. 1인 1표제는 정 대표 대표 공약으로, 당내 선거에서 대의원·권리당원 표 가치를 구분 없이 모두 1표로 인정한다. 6·3 지방선거에서 청년 세대 지지를 끌어내지 못했단 자성이 나오면서 김남희, 전현희 의원 등은 인구구성 비율과 민주당 당원 비율을 고려할 때 20·30대는 과소 대표되고, 당원이 많은 50대는 과대 대표되는 괴리가 있다고 지적했다.