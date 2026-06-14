빗물펌프장∙급경사지 찾은 추경호 당선인…‘현장 안전’서 시작한 대구 혁신 [지방자치 투데이]

추경호 대구시장 당선인이 여름철 풍수해를 앞두고 지역 주요 재난 취약 현장을 직접 방문해 우기 대비 상황과 비상 대응체계를 점검했다.

14일 대구시장직 인수위원회에 따르면, 추 당선인은 이날 북구 노곡빗물펌프장, 함지산 산불 피해지역, 중구 동산동 급경사지를 차례로 찾아 시설 운영 현황과 주민 안전 대책을 집중 점검했다. 이번 현장 방문은 본격적인 장마와 집중호우에 앞서 시민 안전을 최우선으로 확보하겠다는 당선인의 의지가 반영된 행보다.

14일 추경호(가운데) 당선인이 북구 노곡동 빗물펌프장을 찾아 시설물 등을 점검하고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

첫 방문지인 노곡빗물펌프장은 지난해 7월 집중호우 당시 수문 고장과 관리 부실 등으로 인해 인근 지역에 막대한 침수 피해를 입혔던 곳이다. 대구시는 피해 이후 재발 방지를 위해 관리 체계를 전면 개편하고 수문 교체 등 시설 보수∙보강 작업에 총력을 기울여왔다. 현장을 둘러본 추 당선인은 “지난해와 같은 침수 피해가 다시는 발생하지 않도록 방재시설은 실제 재난 상황에서 단 한 치의 오차도 없이 즉시 가동될 수 있어야 한다”며 “평상시 철저한 유지관리와 반복적인 가동 점검을 통해 현장 대응 역량을 지속적으로 강화하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강력히 주문했다.

이어 추 당선인은 북구 함지산 산불 피해지역으로 이동해 토사 유출 등 2차 피해 예방을 위한 사방사업 추진 상황을 확인했다. 집중호우 시 발생할 수 있는 산사태 위험성과 이에 따른 주민 비상 대피 계획도 면밀히 짚었다. 추 당선인은 “산불 피해 지역은 지반이 약해져 집중호우 시 산사태가 발생할 위험이 매우 높다”며 “응급 복구와 사방사업을 차질 없이 마무리하고, 주민 안전을 위한 선제적 조치를 빈틈없이 시행해 달라”고 당부했다.

마지막으로 중구 동산동 급경사지 등 붕괴 위험 지역을 점검한 추 당선인은 보수∙보강 추진현황과 항구적 정비대책, 주민대피계획 등을 점검했다. 최근 잇따른 재난사고를 교훈 삼아 위험요인을 사전에 발굴∙해소하고 안전 사각지대가 발생하지 않도록 지속적인 관리체계를 구축해야 한다고 밝혔다.

14일 추경호 당선인이 중구 동산동 일대 급경사지 위험 지역을 방문해 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

아울러, 추 당선인은 전날 고속철도(KTX) 동대구역 비상 정차와 관련해 유사사고가 자칫 시민안전에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 우려를 표했다. 또한, 공공교통기관인 코레일에 이번 사안의 철저한 규명과 함께 비상 시 승객 안내 및 안전 하차 체계에 대한 즉각적인 개선조치 마련을 요청했다.

추 당선인은 “재난은 발생 이후 대응보다 사전 예방이 더욱 중요하다”며 “대응에 있어 과잉 예방은 없다는 자세로 위험요인을 꼼꼼히 점검하고 시민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 행정력을 집중해야 한다”고 말했다.