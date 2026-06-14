경기 파주에 직경 1㎝가량 우박 쏟아져 "피해 신고 없어"

14일 오후 4시를 전후해 경기 파주시 법원읍 일대에 직경 1㎝가량의 우박이 쏟아졌다.
수도권기상청 관계자는 "대기가 불안정해지면서 관측 레이더에 파주 남부 일대에서 내린 우박이 관측됐다"고 말했다.
파주시청에 접수된 우박 관련 피해는 없는 것으로 파악됐다.
우박은 대기가 불안정해질 때 얼음 결정체들이 응집돼 만들어진다.
파주시 남부지역에는 이날 바람과 함께 강한 비가 내리며 한때 호우주의보가 발효됐다가 45분 만에 해제됐다.
<연합>
14일 오후 4시를 전후해 경기 파주시 법원읍 일대에 직경 1㎝가량의 우박이 쏟아졌다.
수도권기상청 관계자는 "대기가 불안정해지면서 관측 레이더에 파주 남부 일대에서 내린 우박이 관측됐다"고 말했다.
파주시청에 접수된 우박 관련 피해는 없는 것으로 파악됐다.
우박은 대기가 불안정해질 때 얼음 결정체들이 응집돼 만들어진다.
파주시 남부지역에는 이날 바람과 함께 강한 비가 내리며 한때 호우주의보가 발효됐다가 45분 만에 해제됐다.
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