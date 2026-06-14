경기 파주에 직경 1㎝가량 우박 쏟아져 "피해 신고 없어"

14일 오후 4시를 전후해 경기 파주시 법원읍 일대에 직경 1㎝가량의 우박이 쏟아졌다.



수도권기상청 관계자는 "대기가 불안정해지면서 관측 레이더에 파주 남부 일대에서 내린 우박이 관측됐다"고 말했다.

파주시 법원읍 일대에 쏟아진 우박. 연합뉴스

파주시청에 접수된 우박 관련 피해는 없는 것으로 파악됐다.



우박은 대기가 불안정해질 때 얼음 결정체들이 응집돼 만들어진다.



파주시 남부지역에는 이날 바람과 함께 강한 비가 내리며 한때 호우주의보가 발효됐다가 45분 만에 해제됐다.

<연합>