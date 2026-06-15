2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 한창인 가운데, 페루에서 월드컵 마스코트를 이용해 마약 밀매 용의자를 체포해 화제다.

14일(현지 시간) AP통신에 따르면 페루 경찰은 월드컵 마스코트로 변장한 뒤 멕시코와 남아프리카공화국의 월드컵 개막전 도중 용의자 48세 카를로스 카브레라를 체포했다고 밝혔다. 페루 경찰은 공식 틱톡 계정에 체포 당시 상황을 담은 영상을 게시하기도 했다.

페루 경찰이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 마스코트로 위장해 마약 밀매 용의자를 체포했다. 페루 경찰 공식 틱톡 영상 캡처

경찰관들은 이번 월드컵에서 미국을 상징하는 흰머리 독수리 클러치(Clutch)와 캐나다를 상징하는 무스 메이플(Maple) 복장을 했다. 또 다른 마스코트는 멕시코를 상징하는 재규어 자유(Zayu)다. 마스코트 탈을 쓴 경찰관들은 멕시코와 남아공의 월드컵 개막전이 치러지는 동 금속 망치로 문을 부수고 집 안으로 진입해 카브레라를 붙잡았다.

경찰은 이번 작전에서 코카인 2524봉지와 총기 1정을 발견했다고 밝혔다. 페루에서는 코카인 5~50g을 소지한 경우 3년에서 7년 사이의 징역형을 선고받을 수 있다.

체포 사실을 발표한 카를로스 알칸타라 대령은 "정보 활동 덕분에 범인이 열렬한 축구 팬이며 월드컵 열기에 휩싸였다는 것을 알게 됐다"며 "의심을 사지 않고 접근해 체포하기 위해 요원들을 월드컵 마스코트로 위장시키기로 결정했다"고 밝혔다.

이미 페루 경찰은 이전에도 체포 대상자들의 의심을 사지 않기 위해 그린치, 프레디 크루거, 데드풀, 울버린, 산타클로스 등 다양한 캐릭터로 위장한 바 있다.

<뉴시스>