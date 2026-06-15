사당역 정류소에 횡단보도… 보행 안전 ‘업’

서울시, 3번 출구 인근 설치

유동인구 혼잡도 개선 효과

서울시가 보행 안전과 대중교통 이용 편의 향상을 위해 유동인구가 많은 지하철 사당역 3번 출구 인근의 중앙버스정류소에 맞춤형 횡단보도를 설치했다. 이에 따라 시내·광역버스 이용과 지하철 환승이 활발한 사당역 일대 보행자들의 밀집도가 완화되고 동선이 보다 효율적으로 개선됐다.

서울 사당역 중앙버스정류소에 새롭게 설치된 ‘맞춤형 횡단보도’의 모습. 서울시 제공

14일 시에 따르면 지난 9일 사당역 3번 출구 인근 중앙버스정류소에 횡단보도가 생긴 뒤 혼잡도 개선효과가 나타나고 있다. 정류소 중간부에서도 바로 이동할 수 있는 보행 동선이 확보돼서다.

기존엔 양 끝에만 횡단보도가 있어 사당역 출구와 인접한 앞쪽 횡단보도로 보행자들이 편중되는 문제가 있었다. 출퇴근 시간대엔 일부 보행자가 횡단보도를 건너려 차도를 이동하는 경우도 잦았다.



시는 앞으로도 혼잡도가 높아 불편을 초래하거나 보행자의 우회 동선이 긴 중앙 정류소 등을 추가로 조사해 지점별 여건에 맞는 개선 방안을 적용해 나갈 방침이다. 여장권 시 교통실장은 “이번 사당역 중앙 정류소 횡단보도 신설은 이용객들 편의를 한층 강화하는 계기가 될 것”이라면서 “시민들이 대중교통을 이용할 때 편의를 체감할 수 있는 개선사업을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.