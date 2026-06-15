‘낮 최고 32도’ 무더운 월요일…전국 곳곳 소나기 [오늘날씨]

월요일은 15일 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 안팎으로 올라 덥겠다. 일부 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 15~19도, 최고 23~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
이날 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 24~32도로 예상된다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 16도 △강릉 18도 △대전 17도 △대구 17도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 19도다.
낮 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 30도 △강릉 25도 △대전 31도 △대구 30도 △전주 32도 △광주 31도 △부산 27도 △제주 25도로 예상된다.
전국에는 가끔 구름이 많겠고 제주도는 흐리다가 오전부터 구름이 많아지겠다.
오후에는 전북남동부와 전남권내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙에 5~10㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
이날 오전 9시까지 인천·경기와 강원내륙·산지, 충남권, 전북, 전남서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강원동해안과 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.
서해상과 동해중부해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.