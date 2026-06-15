‘낮 최고 32도’ 무더운 월요일…전국 곳곳 소나기 [오늘날씨]

아침 최저 13~20도, 낮 최고 24~32도

월요일은 15일 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 안팎으로 올라 덥겠다. 일부 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 전역에 소나기가 내린 지난 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민과 관광객들이 우산을 들고 비를 피하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 15~19도, 최고 23~29도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

이날 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 24~32도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 16도 △강릉 18도 △대전 17도 △대구 17도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 19도다.

낮 최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △춘천 30도 △강릉 25도 △대전 31도 △대구 30도 △전주 32도 △광주 31도 △부산 27도 △제주 25도로 예상된다.

전국에는 가끔 구름이 많겠고 제주도는 흐리다가 오전부터 구름이 많아지겠다.

오후에는 전북남동부와 전남권내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙에 5~10㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

이날 오전 9시까지 인천·경기와 강원내륙·산지, 충남권, 전북, 전남서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 강원동해안과 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.

서해상과 동해중부해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.