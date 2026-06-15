월드컵서 ‘눈 찢기’ 조롱한 멕시코인, 협회장직 사퇴…“피해 입은 한국인에 사과”

논란 커지자 공개 사과 후 사퇴 발표

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 경기장에서 한국인을 향해 인종차별적 행동을 한 멕시코 남성이 공개 사과와 함께 소속 단체 회장직에서 물러났다.

2026 북중미 월드컵 조별예선 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 치러진 지난 11일(현지시간) 한국인 유튜버를 향해 ‘눈찢기’ 제스처를 취한 멕시코 남성이 협회장직에서 물러났다. 서경덕 교수팀 제공

14일(현지시간) 멕시코 매체 엘 우니베르살에 따르면 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한국인 인플루언서 윤모 씨에게 공개 사과했다.



이번 논란은 지난 12일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 열린 한국과 체코의 월드컵 조별리그 경기에서 불거졌다. 당시 관중석에서 경기를 관람하던 윤씨가 대표팀 응원 영상을 촬영해 SNS에 올렸는데, 영상 속 윤씨 뒤에 앉아 있던 한 남성이 양손으로 눈을 옆으로 잡아당기는 이른바 ‘눈 찢기’ 동작을 하는 모습이 포착됐다.

윤씨는 이후 SNS를 통해 “월드컵을 보기 위해 전 세계를 여행했는데 인종차별을 경험했다”고 밝혔다.

해당 영상이 확산되면서 누리꾼들은 문제의 남성을 멕시코 할리스코주 측량·지리 공학기술자협회(CITGEJ) 회장인 베르날 미라몬테스로 특정했다.

비판 여론이 커지자 베르날 미라몬테스는 SNS에 사과 영상을 올리고 “외국인이 멕시코를 찾으면 집에 온 것처럼 편안함을 느끼길 바라는데 나는 정반대의 행동을 했다”며 “부적절한 행동으로 피해를 입은 한국인에게 공개적으로 사과한다”고 밝혔다. 이어 “한국 사회와 외국인 공동체, 내 행동에 동의하지 않는 모든 멕시코인에게도 사과한다”며 고개를 숙였다.

그는 이번 사태에 대한 책임을 지겠다며 협회장직 사퇴도 발표했다. 베르날 미라몬테스는 “오늘 아침 협회장직 사퇴서를 제출했다”며 “이번 일은 전적으로 개인의 행동에 따른 것이며 기관과는 무관하다. 모든 책임을 감수하겠다”고 밝혔다.

아울러 피해 당사자인 윤씨에게 직접 연락해 대면 사과하는 방안도 논의 중이라고 전했다.