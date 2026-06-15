최태원·노소영, 2년 만에 법정서 만날까…오늘 재산분할 2차 조정

“양측 출석 가능 날짜로 지정”…15일 진행

SK주식 분할 대상 등 쟁점 본격 논의 전망

최태원(66) SK그룹 회장과 노소영(65) 아트센터 나비 관장의 재산 분할 파기환송심 두 번째 조정기일이 15일 열린다. 2년여 만에 법정에서 대면할 가능성도 있어 관심이 모인다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 2024년 서울 서초구 고등법원에서 열린 이혼 관련 항소심 변론기일에 출석하고 있다. 뉴스1

서울고법 가사1부(부장판사 이상주)는 이날 오후 2시 최 회장과 노 관장의 재산 분할 파기환송심 2차 조정기일을 진행한다.

앞서 지난달 열린 1차 조정기일에는 노 관장만 출석했으나 이날은 최 회장과 노 관장이 동시에 출석할 전망이다. 재판부는 당시 두 당사자 모두 출석할 수 있는 날로 다음 기일을 정하겠다고 예고한 것으로 알려졌다. 이후 2차 조정기일은 이날로 지정됐다.

두 사람 모두 출석할 경우 이들은 이혼소송 항소심 마지막 변론이 열렸던 2024년 4월 이후 약 2년 만에 처음으로 법정에서 대면하게 된다.

1차 조정기일에선 양측이 각자 입장을 밝히는 정도의 기본적 논의가 오간 만큼, 이날 조정기일에선 분할 대상 재산의 규모 등 쟁점에 대한 논의가 보다 본격적으로 진행될 것으로 보인다.

이번 파기환송심의 쟁점은 SK주식이 분할 대상으로 인정될지다. 앞서 1심과 2심의 판단은 엇갈렸다.

최 회장은 SK주식은 증여·상속받은 특유재산이기에 분할 대상이 아니란 입장이지만, 노 관장은 자신이 오랜 기간 가사노동을 도맡아 최 회장이 기업 활동에 전념할 수 있었다며 주식을 공동재산으로 봐야 한다고 주장한다.

이들은 고(故) 노태우 전 대통령 취임 첫해인 1988년 9월 청와대에서 결혼식을 올렸다. 최 회장 측이 2015년 혼외자의 존재를 알리며 노 관장과의 이혼 의사를 밝혔다. 2017년 7월 이혼 조정을 신청하면서 본격적인 법적 절차에 들어갔다. 견해차를 좁히지 못하고 조정이 결렬되면서 이듬해 2월 정식 소송에 돌입했다.

이혼에 반대하던 노 관장은 2019년 12월 최 회장을 상대로 반소를 제기하며 위자료 3억원과 최 회장이 가진 SK 주식 1297만5472주의 절반 수준인 648만7736주의 분할을 청구했다.

1심은 최 회장이 노 관장에게 재산분할 665억원과 함께 위자료 명목 1억원을 지급하라고 판결했다. 2심은 SK 상장과 주식 형성 및 주식 가치 증가에 노 관장의 기여가 있었다고 판단하고 위자료 20억원과 재산분할 1조3808억을 지급하라고 했다. 분할액이 20배로 늘어난 것이다.

그러나 대법원은 지난해 10월 재산분할에 관한 2심 판단을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금 300억원이 설령 SK그룹 측에 흘러 들어갔다고 하더라도 법적 보호 가치가 없는 뇌물이라며, 재산분할에 있어서 노 관장 측 기여로 참작하기 어렵다는 취지였다. 다만 위자료 20억원을 인정한 부분은 상고를 기각해 그대로 확정했다.