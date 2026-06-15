'7월 입대' 이준영 "생각 많아져…응원해 주셔서 감사"

그룹 '유키스' 출신 가수 겸 배우 이준영이 다음 달 군 입대 소식을 직접 전했다.

이준영은 15일 소셜미디어에 "어디서부터 이야기를 시작해야 할지 몇 달째 고민하고 또 고민하다가 이렇게 직접 글을 쓰게 됐다"고 말문을 열었다.

이어 "벌써 10번째 고쳐 쓰고 있는 중"이라며 "기사를 통해 소식을 전해드리는 것보다 제가 직접 말씀드리는 것이 좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 됐다"고 했다.

그러면서 "저는 오는 7월21일에 입대한다"며 "입대 날짜를 알기 전까지는 '뭐, 별거 있나. 그냥 가는 거지'라고 생각하며 지내왔는데, 막상 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아지더라"고 했다.

그는 "선생님들께 이 소식을 어떻게 먼저 전해드려야 할지에 대해서도 참 많이 고민했다. 이렇게 한 글자 한 글자 적어 내려가고 있으니 그래도 마음이 조금은 가벼워지는 것 같다"고 했다.

아울러 "건강하게, 그리고 저답게 잘 다녀오겠다"고 했다.

또 "다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간들을 보내시길 진심으로 소망한다" 며 "늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사하다"고 했다.

마지막으로 "메리 크리스마스 앤드 해피 뉴 이어 X 2"라고 했다.

이준영은 2014년 유키스 멤버로 합류했다. tvN '부암동 복수자들'을 통해 연기자 활동을 병행했다. 지난해 넷플릭스 '폭싹 속았수다'로 주목 받았다. 뮤지컬 '스웨그에이지 : 외쳐, 조선!'으로 제5회 한국뮤지컬어워즈 남자신인상을 받는 등 무대에서도 활약했다.

입대를 앞둔 상황에서도 작품 활동을 이어가고 있다. 현재 그가 주연 '황준현' 역을 맡은 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'이 방송 중이다. 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑', 영화 '자필'까지 차기작들을 확정했다.

<뉴시스>