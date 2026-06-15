스타벅스 전 매장, 22일 오후 3시 조기 종료…신세계 “역사 교육”

스타벅스 코리아 1999년 출범 이후 처음

의사결정 체계 전면 개편…“건강한 기업으로”

지난달 ‘탱크데이’ 이벤트 논란으로 정용진 신세계그룹 회장 이름의 대국민 사과까지 나왔던 스타벅스 코리아가 전직원 역사 인식 교육을 위해 오는 22일 영업을 조기 종료한다.

지난달 ‘탱크데이’ 이벤트 논란으로 정용진 신세계그룹 회장 이름의 대국민 사과까지 나왔던 스타벅스 코리아가 전직원 역사 인식 교육을 위해 오는 22일 영업을 조기 종료한다. 뉴시스

신세계그룹은 오는 17일 그룹 연수원인 신세계남산에서 이마트부문 계열사 임원과 스타벅스 코리아 본사 직원 대상 역사 인식 교육과 사회적 감수성 교육을 진행한다고 15일 밝혔다.

스타벅스 매장 파트너들의 교육은 오는 22일 오후에 진행한다. 전국 모든 매장은 이날 오후 3시에 영업을 조기 종료하고 점포별로 교육 영상을 시청한다. 스타벅스 코리아의 전 매장 영업 조기 종료는 1999년 출범 이후 처음이다.

스타벅스 코리아는 마케팅 기획 단계부터 사회적 민감 이슈를 의무 점검하도록 의사결정 체계를 전면 개편하고, 마케팅 기획부터 출시까지 충분한 검토 기간을 확보한다.

콘텐츠 승인 과정과 의견 제시 내역 등을 기록·관리하는 체계 구축으로 의사결정 책임성과 투명성을 높인다는 취지다. 역사적 가치 보존과 사회적 희생의 의미를 알리기 위한 사회공헌 기금도 조성한다.

정 회장도 계열사 대표들과 함께 별도 교육을 받을 예정이다. 오는 24일 사장단 회의에 앞서 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 수강한다.

신세계그룹 측은 “이번 역사의식 교육으로 대한민국과 함께 성장하고, 사회적으로 건강한 기업으로 자리매김하는 기회로 삼겠다”고 밝혔다.