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삼성바이오로직스, ‘바이오 USA’ 14년 연속 단독부스 마련 참가

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김희정 기자 hee@segye.com
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2만명 찾는 세계 최대 박람회

삼성바이오로직스는 세계 최대 바이오·제약 박람회인 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오 USA)에 참가한다고 15일 밝혔다.

 

바이오 USA는 미국 바이오협회(BIO) 주관으로 매년 6월 미국 내 주요 바이오클러스터를 순회하며 열리는 행사로, 전 세계 바이오·제약 업계 관계자가 모여 파트너십을 논의하는 교류의 장으로 꼽힌다.

2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 삼성바이오로직스 부스 이미지. 삼성바이오로직스 제공
2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 삼성바이오로직스 부스 이미지. 삼성바이오로직스 제공

올해 행사는 오는 22~25일(현지시간) 나흘간 미국 캘리포니아주 샌디에이고 컨벤션 센터에서 ‘사명이 이끄는 혁신(Driven by Purpose)’을 주제로 열린다. 전 세계 업계 관계자 2만명 이상이 행사장을 찾을 것으로 보인다.

 

삼성바이오로직스는 2011년 창사 이래 국내 기업 중 유일하게 14년 연속 단독 부스로 참가하며 글로벌 톱티어 수준의 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 알려오고 있다. 이번 행사 역시 전시장 메인 위치에 140㎡ 규모 부스를 마련하고, 다양한 콘텐츠와 이벤트를 통한 수주 확대에 나선다.

 

부스에는 관람객들의 관심을 한 눈에 사로잡는 초대형 LED 월을 상단에 설치해 주목도를 끌어올린다. 위탁연구(CRO)·위탁개발(CDO)·위탁생산(CMO)를 아우르는 CRDMO 기반의 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스 전반을 인터랙티브 터치 스크린 등을 통해 생생히 경험할 수 있도록 할 예정이다. 특히 미국 록빌 캠퍼스를 비롯한 확장된 생산 능력을 소개함으로써 글로벌 CDMO 리더로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

 

행사 중에는 다양한 세션 발표를 통해 글로벌 CDMO 생산능력 홍보 및 사업 확장 전략을 적극 알리며 고객과의 접점을 한층 확대할 예정이다.

 

삼성바이오로직스는 이번 전시회 기간 동안 브랜드 인지도 제고를 위한 스폰서십 활동도 진행한다. 총 170여개의 배너를 샌디에이고 공항부터 전시장까지 이어지는 메인 도로인 ‘하버 드라이브’ 및 전시장 인근 가로등에 설치하고, 전시장 메인 로비에는 총 4군데의 디지털 배너 영상 광고를 통해 삼성바이오로직스의 비전과 서비스 경쟁력에 대한 인지도를 높일 계획이다.

김희정 기자

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