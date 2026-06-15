세븐틴 호시 기부로 잠비아에 새 교실 준공…아동 250명 교육환경 개선

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시. 하이브 제공

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시(권순영)의 기부로 아프리카 잠비아 지역 아동들을 위한 새로운 배움터가 마련됐다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 호시의 기부금으로 추진된 잠비아 공립학교 교실 건축 사업이 최근 마무리돼 현지 아동 250여 명이 보다 나은 환경에서 교육받을 수 있게 됐다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 호시가 지난해 경기 북부 사랑의열매를 통해 전달한 1억원의 기부금으로 진행됐다. 지원 학교는 유치원부터 7학년까지 250여 명의 학생이 재학 중인 공립학교로, 기존에는 교실 2개만 운영돼 여러 학년이 한 공간에서 함께 수업받아야 하는 등 교육 여건이 열악했다.

이 사업을 통해 2개 동 규모의 5개 교실과 화장실이 새롭게 건립됐으며, 기존 학교 시설에 대한 개보수도 함께 이뤄졌다. 이에 따라 학생들은 더 넓고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있게 됐다.

이와 함께 잠비아 북부 도시 키트웨의 아동보호시설에 대한 낡은 시설 보수와 전기 공사도 지원해 아동들의 생활환경 개선에도 힘을 보탰다.

호시는 “아이들이 더 나은 환경에서 배우고 성장할 수 있길 바라는 마음으로 함께하게 됐다”며 “새로운 교실에서 꿈을 키워나갈 아이들을 생각하니 매우 기쁘고 앞으로도 도움이 필요한 곳에 관심을 이어가고 싶다”고 말했다.

호시는 2021년 사랑의열매 고액 개인 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 회원으로 가입한 이후 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있다. 지난해에는 라오스 국립고아학교 건축을 위해 1억원을 기부했으며, 올해 5월에는 육군 위국헌신 전우사랑 기금에 성금을 전달했다. 또한 모교와 고향 후배들을 위한 장학금 지원, 도서 기부, 연탄 나눔 등 국내외 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.