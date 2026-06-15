장동혁, 김민석·정청래에 "당장 만나 특검·재선거 논의하자"

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거에서 발생한 초유의 투표용지 부족 사태와 관련, "김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표는 목소리만 높일 게 아니라 당장 만나서 특검과 재선거를 논의하자"고 15일 제안했다.



장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "당장 특검을 실시하고 국민의힘이 추천하는 특검에 수사를 맡겨야 한다. 국민이 납득할 수 있는 유일한 방법"이라며 이같이 촉구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 이재명 대통령이 유럽 순방 중 화상 수석보좌관회의를 열어 '국민들의 정당한 문제 제기를 인정하고 수용한다'고 밝힌 데 대해 "그냥 립서비스에 불과한 것 같다. 국민이 제기하는 문제 제기는 재선거를 실시하라는 것이고, 재선거를 하도록 만든 책임자들을 처벌하도록 특검하라는 것인데 이에 대해 아무 말도 하지 않았다"며 입장 표명을 요구했다.



이어 "더 큰 문제는 올림픽공원에 모인 시민들에 대해 '음모론 선동 세력이 고개를 든다', '경찰 업무방해 책임을 물어야 한다'고 겁을 줬다는 것"이라며 "경찰에게 시민들을 전부 해산시키고 더 이상 올림픽공원에 모이지 못하도록 하라는 지시를 한 것"이라고 주장했다.



한편, 장 대표는 정성호 법무부 장관이 최근 '검찰인권존중미래위원회'를 만든 데 대해 "위원 7명을 대놓고 이재명 편드는 사람만 뽑아 모아놨는데 이미 재판 취소로 답을 정해놓은 '답정너 위원회'"라고 비판했다.



그러면서 "이런 말도 안 되는 위원회 설치 자체가 장관의 직권 남용"이라며 "대통령이 지시했다면 명백한 탄핵 사유"라고 말했다.

<연합>