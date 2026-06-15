고양, 전국 최초 AI 콘텐츠 활용한 ‘스마트 어린이 교통공원’ 조성

고양시가 전국 최초로 AI 콘텐츠를 활용한 ‘스마트 어린이 교통공원’ 조성을 추진한다.

15일 시에 따르면 이번 사업은 스마트시티과가 추진한 거점형 스마트시티 조성사업을 통해 구축된 AI·데이터 기술을 어린이 교통안전교육에 접목한 것으로 기존 시청각 교육시설을 미래형 체험교육 공간으로 전환하는 사업이다.

고양시가 지난 11일 시청에서 AI콘텐츠를 활용한 ‘스마트 어린이 교통공원’ 조성을 위한 사업설명회를 개최했다.

스마트 어린이 교통공원은 AI 기반의 실감형 콘텐츠를 활용해 어린이들이 실제 교통환경과 유사한 상황을 체험할 수 있도록 올 연말까지 조성될 예정이다. 사업 대상지는 일산동구 강송로 14에 위치한 어린이 교통공원으로 기존 시설을 활용하면서 AI 기반의 실감형 교육 콘텐츠를 새롭게 도입할 계획이다.

주요 시설은 △AI 보행자 면허관 △AI 보행 안전관 △차량 탑승 안전관 △두바퀴 체험존으로 구성된다. AI 보행자 면허관은 동작인식 기술과 AI 기술을 활용해 다양한 보행환경 속에서 어린이들이 안전한 보행 습관을 익힐 수 있도록 설계됐다. AI 보행 안전관은 실제 보행 코스 체험과 AI 모션인식 기술을 결합해 어린이의 행동 패턴을 분석하고 맞춤형 피드백을 제공한다.

시 관계자는 “AI 콘텐츠를 활용한 스마트 교통공원을 통해 미래형 교통안전교육 모델을 만들고 어린이 교통사고 예방에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.