정신 질환 입원 청소년 작년 한 학기에만 1000명 이상…유급 사유 1순위

정신 질환으로 입원한 초·중·고등학교 학생이 지난해 1학기에만 1000명을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다.

15일 한국교육개발원(KEDI)에 따르면, 17개 시도교육청을 통해 2025년 1학기 전국 초·중·고 학생 입원 현황을 조사한 결과, 정신건강 질환 이유가 총 1268명으로 집계됐다. 2학기 현황은 포함하지 않은 데다 학생 병상 부족으로 입원하지 못한 인원까지 고려하면 최소 2000명은 넘길 것이라는 게 KEDI의 추정이다.

학급별로는 중학생 602명, 고등학생은 569명, 초등학생은 97명 순이었다.

지역별로 보면 경기가 266명으로 최다였고, 서울(169명), 경남(141명), 부산(128명), 대구(97명), 인천(87명) 순이었다.

정신질환으로 인한 입원은 출석률에도 지장을 줬다. 이들의 한 학기 평균 결석일은 31.5일이었고, 정신건강의학과 입원으로 인한 평균 결석 일은 20.9일이었다.

결석일 30일 이하는 55.3%(701명)이었고, 60일 이상도 8.8%(111명)에 달했다. 초·중등교육법 시행령에 따르면 연간 수업일 3분의 2 이상 출석해야 다음 학년으로 진급할 수 있다. 결석일 60일 초과의 경우 유급 가능성이 크다.

실제로 학생들의 유급 원인 1순위는 정신건강 문제로 지목됐다. 지난해 1학기 초·중·고 유급 생 총 576명 중 123명(21.5%)이 ‘정신건강’으로 장기 결석했다. 이는 학교 부적응(114명), 유학(99명), 미인가 대안교육 시설 재학(60명) 등 다른 사유보다 많았다.

한국교육개발원은 “학교 부적응, 등교 거부 등 다른 사유도 마음 건강의 문제와 매우 밀접한 관련이 있다”고 해석했다.