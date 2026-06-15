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정신 질환 입원 청소년 작년 한 학기에만 1000명 이상…유급 사유 1순위

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박아름 기자 beautypark@segye.com
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정신 질환으로 입원한 초·중·고등학교 학생이 지난해 1학기에만 1000명을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다.

 

15일 한국교육개발원(KEDI)에 따르면, 17개 시도교육청을 통해 2025년 1학기 전국 초·중·고 학생 입원 현황을 조사한 결과, 정신건강 질환 이유가 총 1268명으로 집계됐다. 2학기 현황은 포함하지 않은 데다 학생 병상 부족으로 입원하지 못한 인원까지 고려하면 최소 2000명은 넘길 것이라는 게 KEDI의 추정이다.

 

학급별로는 중학생 602명, 고등학생은 569명, 초등학생은 97명 순이었다.

 

지역별로 보면 경기가 266명으로 최다였고, 서울(169명), 경남(141명), 부산(128명), 대구(97명), 인천(87명) 순이었다.

 

정신질환으로 인한 입원은 출석률에도 지장을 줬다. 이들의 한 학기 평균 결석일은 31.5일이었고, 정신건강의학과 입원으로 인한 평균 결석 일은 20.9일이었다.

 

결석일 30일 이하는 55.3%(701명)이었고, 60일 이상도 8.8%(111명)에 달했다. 초·중등교육법 시행령에 따르면 연간 수업일 3분의 2 이상 출석해야 다음 학년으로 진급할 수 있다. 결석일 60일 초과의 경우 유급 가능성이 크다.

 

실제로 학생들의 유급 원인 1순위는 정신건강 문제로 지목됐다. 지난해 1학기 초·중·고 유급 생 총 576명 중 123명(21.5%)이 ‘정신건강’으로 장기 결석했다. 이는 학교 부적응(114명), 유학(99명), 미인가 대안교육 시설 재학(60명) 등 다른 사유보다 많았다.

 

한국교육개발원은 “학교 부적응, 등교 거부 등 다른 사유도 마음 건강의 문제와 매우 밀접한 관련이 있다”고 해석했다.

박아름 기자

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