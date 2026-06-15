與 김용민 “정청래·김민석 모두 낙제점…전대 출마 고민 중”

더불어민주당 김용민 의원은 15일 8·17 전당대회 당 대표 후보군으로 거론되는 정청래 대표와 김민석 국무총리 모두에게 부정적인 평가를 내렸다. 그는 자신의 전당대회 출마 여부에 대해서는 “고민 중”이라고 했다.

더불어민주당 김용민 의원. 연합뉴스

김 의원은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연한 자리에서 차기 당 대표 리더십과 관련 “내란을 온전하게 청산할 수 있을 것이냐, 사회대개혁을 해낼 수 있을 것이냐라는 두 가지 관점에서 본다”며 “김민석 총리는 낙제점”이라고 평가했다. 그는 김 총리에 대해 “검찰개혁에 있어서 가장 책임 있는 자리에서 어떤 주도하는 모습을 보여주지 못했다”고 지적했다. 민주당에서 수정안을 만들어내는 과정에서도 총리의 역할은 사실상 없었다는 것이 김 의원의 지적이다.

김 의원은 정청래 대표에 대해서도 비판적 평가를 내렸다. 그는 정 대표가 언급한 “국민은 영원하고 정권은 짧다”는 발언을 놓고 “왜 굳이 그런 얘기를 했을까 잘 이해가 안 된다”고 말했다. 그는 “당의 책임을 얘기하는 자리에서 갑자기 정권을 얘기하는 것은 그 상황에 맞지 않다”며 “최근 일련 과정에서 정 대표가 그 얘기를 했던 과거 사례들을 들어보면 정부랑 지금 각을 세우겠다는 거냐로 이렇게 해석될 여지가 있다”고 했다. 김 의원은 이어 “그렇게 비칠 수 있는 것들은 지금은 최대한 자제해야 되는 때”라고 덧붙였다.

자신의 전당대회 출마 가능성에 대해서는 “고민을 하고 있는 건 사실”이라면서도 내란 청산과 사회대개혁 과제를 언급하며 “그 과제를 잘 수행할 수 있는 사람이 있다고 판단되면 굳이 나설 필요는 없다고 생각한다”고 말했다.

지방선거 패배 원인에 대해서는 민주당의 책임론을 강조했다. 김 의원은 최근 당과 정부 지지율 하락에 대해 “국민들께서 민주당이 승리한 것이 아니고 중요한 곳에서 패배했기 때문에 결과적으로 패배한 것이라고 분석해 지지율이 자연스럽게 빠지는 것 같다”며 “선거 과정에서 불필요한 논란과 정치적 분쟁이 많았던 데 대한 피로감도 지지율 하락으로 돌아온 게 아닐까 싶다”고 분석했다. 그는 특히 조승래 사무총장이 지방선거 평가 과정에서 정부 인사들의 메시지와 행보도 평가 대상이라고 언급한 데 대해 “매우 부적절하다”고 비판했다. 그는 “당이 진두지휘했고 공천도 다 당이 했다”며 “정치적 책임은 당이 지는 것이지 정부에 책임을 떠넘기듯 이야기하면 안 된다”고 말했다.