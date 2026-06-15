한국공항공사, 공항 네트워크 혁신 공모전 개최

한국공항공사가 공항 네트워크 혁신 아이디어 공모전을 연다.



한국공항공사는 7월 14일까지 ‘Connect KAC 공항 네트워크 혁신 아이디어 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

김포공항 전경.

이번 공모전은 공항과 철도·버스 등 교통수단 간 연계를 강화하고 지역 관광·지역 경제와의 연결을 넓히는 ‘네트워크 서비스 혁신’과 인공지능(AI)·디지털 기술을 활용해 공항 이용 편의와 운영 효율을 높이는 ‘AI 혁신’을 주제로 진행된다.

공사는 미래 항공 수요의 핵심 고객이자 AI·디지털 기술 등 최신 트렌드를 선도하는 대학(원)생의 참신한 시각을 반영하기 위해 공모전을 연다.



또 여객 접점에서 현장의 소리를 듣는 상주기관 및 업체 임직원의 생생한 경험을 토대로 전국 14개 공항에서 실질적으로 체감할 수 있는 혁신방안을 발굴·모색할 계획이다.

공사는 내·외부 전문가의 공정한 심사를 통해 총 4건의 수상작을 선정해 최우수상 200만원을 비롯해 총 500만원의 상금을 수여한다.

공항 네트워크 혁신 아이디어 공모전 포스터.

참가 방법은 신청서와 제안서를 작성해 7월 14일까지 이메일(innokac@airport.co.kr)로 제출하면 되며, 자세한 사항은 공사 누리집(www.airport.co.kr)에서 확인할 수 있다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “이번 공모전을 통해 국민과 함께 공항의 새로운 역할과 가능성에 대해 고민하고 공항이 지역 균형 발전과 외래객 3000만명 시대를 견인하는 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.