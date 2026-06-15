李대통령 "6·15 선언, 한반도 평화공존 출발점…포기할수 없다"

"남북대화의 문 쉽게 열리지 않아…다시 마주 앉도록 최선 다하겠다"

이재명 대통령은 15일 "6·15 남북정상회담과 남북공동선언은 한반도 평화공존의 출발점"이라며 26주년을 맞이한 6·15 남북공동선언 계승 의지를 강조했다.



이 대통령은 이날 오후 서울 연세대 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식에서 강훈식 대통령비서실장이 대독한 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

유럽 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지 시간) 이탈리아 로마에서 화상 수석·보좌관회의를 주재하고 있다. 공동취재

이 대통령은 "(6·15 남북공동선언은) 상대방에 대한 이해와 존중을 바탕으로 교류와 협력을 통해 남북 관계 발전과 평화통일을 이루어 나가자는 소중한 약속이었다"며 "국민주권정부는 그 정신을 말이 아닌 행동으로 이어가고 있다"고 했다.



이어 "대화와 협력을 재개하기 위한 우리 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리지 않고 있다는 점을 겸허히 인정한다"면서도 "한 때의 어려움에 실망하거나 주저앉아 포기할 수 없다"고 강조했다.



이 대통령은 "평화공존이야말로 남북 모두가 상생 번영할 수 있는 유일한 방안"이라며 "한반도의 평화는 동북아와 전 세계에도 공통의 이익"이라고 짚었다.



그러면서 "한반도를 둘러싼 국제정세의 변화를 한반도 공동번영의 새로운 기회로 만들어 나가야 한다"며 "26년 전 남북이 그랬던 것처럼 다시 마주 앉아 대화를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.



바티칸을 공식 방문 중인 이 대통령은 14일(현지시간) 성 바오로 대성당에서 열린 특별 미사에서도 "6·15 남북공동선언은 오랜 적대와 긴장을 넘어, 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다"며 "저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다"고 언급했다.

<연합>