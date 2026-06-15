사유리, 前 한국 남친 일화…"사기꾼 만났네"

일본 출신 방송인 사유리가 과거 연애 경험을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 국제결혼과 다문화 커플의 연애관을 주제로 한 영상이 공개됐다.

일본 출신 방송인 사유리가 과거 연애 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽’

이날 사유리는 20년 전 한국에서 만난 남자친구와의 일화를 전했다.

그는 "20년 전에 만났던 한국 남자친구가 있었다. 그런데 그 남자친구가 내 카드를 보면서 '이 카드는 오늘부터 네 카드라고 생각하지 마라. 우리 카드야'라고 말하더라. 그러면서 한국에서는 뭐든 같이한다고 나에게 말했다"고 밝혔다.

사유리는 당시 남자친구의 친구들과 식사를 하러 갔을 때도 비슷한 일이 있었다고 했다.

그는 "남자친구의 친구들이랑 함께 김치찌개를 먹으러 갔다. 남자친구가 '이게 네 카드라고 생각하지마'라면서 나에게 계산을 하라더라. 한국 문화가 그렇다더라"고 말했다.

이를 들은 출연진은 황당하다는 반응을 보였다. 슬리피는 "사기꾼을 만났네"라고 말하기도 했다.

사유리는 당시에는 한국 생활에 익숙하지 않아 이를 문화 차이로 받아들였다고 했다.

그는 "이거 지금 생각하면 진짜 돌아이다. 근데 그때 당시에는 '이게 문화 차이구나'라고 생각하고 넘겼었다"고 털어놨다.

<뉴시스>