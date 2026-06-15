전쟁 먹구름 걷히자 급등…코스피 5.2%↑ 8,500선 회복

15일 코스피와 코스닥이 미국과 이란간 종전 합의에 나란히 상승 마감했다.

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 합의 발표에 코스피 지수가 매수 사이드카가 발동한 15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 뉴스1

이날 코스피는 전장보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8,545.98에 장을 마쳤다.



지수는 402.50포인트(4.95%) 오른 8,526.12로 출발, 한때 5.91% 상승한 8,603.48까지 오르기도 했다.



코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1,048.19에 개장, 4.98p(0.48%) 오른 1,034.03으로 마감했다.

<연합>