전쟁 먹구름 걷히자 급등…코스피 5.2%↑ 8,500선 회복

15일 코스피와 코스닥이 미국과 이란간 종전 합의에 나란히 상승 마감했다.
이날 코스피는 전장보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8,545.98에 장을 마쳤다.
지수는 402.50포인트(4.95%) 오른 8,526.12로 출발, 한때 5.91% 상승한 8,603.48까지 오르기도 했다.
코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1,048.19에 개장, 4.98p(0.48%) 오른 1,034.03으로 마감했다.
<연합>
15일 코스피와 코스닥이 미국과 이란간 종전 합의에 나란히 상승 마감했다.
이날 코스피는 전장보다 422.36포인트(5.20%) 오른 8,545.98에 장을 마쳤다.
지수는 402.50포인트(4.95%) 오른 8,526.12로 출발, 한때 5.91% 상승한 8,603.48까지 오르기도 했다.
코스닥은 전장보다 19.14포인트(1.86%) 오른 1,048.19에 개장, 4.98p(0.48%) 오른 1,034.03으로 마감했다.
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