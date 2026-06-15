유혜정, 전남편 서용빈에 감사…"멋진 아빠"

배우 유혜정이 전 남편 서용빈에게 고마움을 전했다.

14일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에는 유혜정이 딸 서규원이 전남편 서용빈을 만나 야구 경기를 즐기는 영상이 공개됐다.

유혜정. 유튜브 캡처

유혜정은 "규원이가 아빠를 만나 데이트하는 시간이 자주 있는데, 오늘도 아빠랑 야구를 보러 잠실 야구장으로 갔다"고 말했다.

이어 "규원이한테 늘 말한다. '너에게 좋은 점이 정말 많은데 엄마한테는 별로 없는 것 같다. 아빠의 좋은 유전자를 물려받아서 지금 멋진 26살 숙녀가 된 것이다. 아빠한테 감사하고, 엄마는 옆에서 친구처럼 재미난 존재가 되어주겠다'고 말한다"라고 전했다.

유혜정은 전남편 서용빈을 향해 "늘 규원이 아빠에게 감사한다. 저런 좋은 딸을 준 것에 대해서도 너무 감사하고, 규원이에게 멋진 아빠가 되어주고 있는 것도 너무 감사하다"고 고마움을 전했다.

그러면서 "규원이에게는 온전한 사랑을 주는 엄마 아빠가 있다는 거 늘 잊지 마라"라고 강조했다.

이후 서규원은 현재 LG 트윈스 전력 강화 코디네이터로 활동 중인 아빠 서용빈을 만났다.

서규원은 "아빠의 본업 모먼트를 보니 좋았다"라며 "기회가 되면 아빠랑 데이트도 찍어보겠다"라고 말했다.

한편, 유혜정은 1999년 서용빈과 결혼 후 슬하에 딸 서규원을 뒀으나 2007년 이혼했다.

<뉴시스>