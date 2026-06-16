[이코노 브리핑] 우리銀, 효성그룹 2조 생산적 금융 지원 외

우리銀, 효성그룹 2조 생산적 금융 지원

우리은행은 15일 효성그룹과 향후 5년간 총 2조원 규모의 금융지원 한도를 설정하고 첨단전략산업 투자 확대를 위해 협력하기로 했다. 두 회사는 이날 서울 마포구 효성그룹 본사에서 이런 내용의 ‘첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다. 협약에 따라 우리은행은 ㈜효성을 비롯해 효성중공업, 효성티앤씨, 효성네오켐 등 효성그룹 주요 계열사에 금융지원을 한다.

5월 코픽스 0.01%P↑… 주담대 또 오른다

은행연합회는 지난달 신규 취급액 기준 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 4월보다 0.01%포인트 높은 2.90%로 집계됐다고 15일 밝혔다. 4월 0.08%포인트 오른 데 이어 두 달 연속 상승이다. 잔액 기준 코픽스도 0.02%포인트 오른 2.89%를 기록했다. 코픽스가 두 달 연속 상승함에 따라 은행들의 신규 주담대 변동금리도 오를 것으로 보인다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다.

국민銀, ‘체불제로 바로송금’ 서비스 출시

KB국민은행이 일용직 중개 플랫폼 ‘일가자’와 협력해 긱워커와 일용직 근로자를 위한 ‘체불제로 바로송금 서비스’를 출시했다. 이 서비스는 사업장이 지급할 임금을 근로자 계좌로 직접 송금하고, 인력 중개 소개요금은 직업소개소와 별도 정산해 임금 체불을 예방하는 방식이다. 양사는 우선 일가자가 보유한 일용직 근로자 34만명과 작업 현장 19만여개를 대상으로 서비스를 운영한다.