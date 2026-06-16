서울 외곽 국평 분양·입주권 18억 ‘키맞추기’

노원구 서울원아이파크 84㎡

2025년 말 대비 4억 올라 18억

동대문구 등 신축 중심 강세

서울에서 아파트 매매가격이 중하위권인 지역의 신축 분양·입주권 가격도 18억원(84㎡ 기준)을 찍고 있다. 올해 들어 서울에서 상대적으로 저렴한 아파트 가격이 급등하고 있는 가운데 신축 아파트의 몸값이 더 가파르게 뛰는 모양새다.



15일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 노원구 월계동 서울원아이파크 전용 84㎡ 44층 분양권은 지난달 14일 18억1160만원에 거래되며 처음으로 18억원을 넘어섰다.

사진=뉴시스

이 아파트 84㎡ 분양가는 2024년 12억6200만∼14억1400만원을 형성하며 당시 노원구 역대 최고가를 기록했다. 지난해 12월만 해도 14억803만원에 분양권이 거래됐지만, 최근 노원구로 옮겨 붙은 부동산 시장 열기로 아직 입주 전임에도 4억원가량 뛰어올랐다.



노원구가 서울 외곽의 대표적인 중저가 주거지로 인식돼온 점에서 분양권 가격이 입주 전부터 18억원을 넘은 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 그만큼 부동산 시장의 가격 상승 압력이 심상치 않다는 의미로 풀이된다.

동대문구 신축인 이문동 이문아이파크자이도 84㎡ 9층 입주권이 지난달 9일 18억3000만원에 거래됐다. 이 아파트의 경우 한두 건 이례적인 계약이 아니라 올해 1월7일 17억5000만원, 2월13일 17억9000만원, 4월18일 18억3500만원 등 완만하게 상승했다. 현재 호가 20억5000만원인 매물도 나와 있다. 인근 이문동 래미안라그란데는 지난달 8일 84㎡ 14층 입주권이 17억5000만원에 거래되며 18억원 진입을 앞뒀다. 이 아파트 59㎡ 입주권도 지난해 10월 13억4500만원에서 올해 4월 14억9900만원으로 6개월 만에 1억원 이상 올랐다.



국민평형으로 불리는 84㎡ 분양?입주권이 15억원을 넘는 사례는 서울 곳곳에서 속출하고 있다. 국평 분양가가 8억9000만원에서 10억원 초반대였던 성북구 장위동 장위자이레디언트 4단지는 지난달 27일 16억5000만원에 11층 입주권이 계약됐다. 같은 달 30일에는 은평구 대조동 힐스테이트 메디알레의 국평 16층 입주권이 15억8915만원에 거래됐다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “중하위권 지역 아파트 가격이 전반적으로 상승하면서 비슷한 입지의 신축 아파트도 더 높은 가격을 형성할 수 있는 여건이 마련됐다”며 “신축은 기본적으로 15억원을 넘어 18억원으로 키를 맞춰가는 흐름이 지금 중하위 지역 시장의 추세”라고 말했다.