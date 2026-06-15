여야, 국조특위 조기 출범 공감 속 “보완” “해체 수준” 온도차 [선관위 사태 후폭풍]

선관위 개혁 어떻게



18일 국조특위 본회의 의결 전망

與 법률개정·원포인트 개헌 제시

선관위 ‘독립·중요성’ 유지 입장

투·개표 지자체 이관 강경 주장도



국힘서도 개정안 줄줄이 발의

선관위원 불체포 특권 폐지 등

무소불위 권한 대폭 축소 방점

선거무효 판단요건 완화 방안도

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 ‘감시의 사각지대’에 놓여 있던 중앙선거관리위원회 개혁 논의가 구체적인 제도 개편 단계로 옮겨가고 있다. 여야가 선관위 개혁 필요성에는 공감대를 형성한 가운데 국정조사 특별위원회 조기 가동과 별도로 선관위원 상임화, 독립적 감사기구 설치, 감사원 감사 허용 여부 등 세부 방안이 정치권 안팎에서 거론되고 있다. 더불어민주당 내부에서는 법률 개정과 원포인트 개헌을 나눠 추진하는 ‘2단계 개혁안’이 제시됐고, 국민의힘에서는 선관위 권한을 대폭 축소해야 한다는 보다 강경한 주장도 나오고 있다.

이번주 진상규명 합수본 가동 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 진상 규명 검경 합동수사본부(합수본)가 이번주 본격 가동된다. 선관위 서버 압수수색을 마친 합수본은 관련 자료들에 대한 분석을 마치면 선관위 실무자 소환을 시작으로 노태악 전 선관위원장(대법관) 등 윗선을 조사할 예정이다. 여야는 18일 국회 본회의가 열릴 경우 이번 사태와 관련한 국정조사 계획서를 의결한다고 밝혔다. 사진은 15일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 모습. 남정탁 기자

◆與 “상임화·개헌” 野 “권한 축소”



여야 모두 선관위에 가장 강력한 개혁의 칼날을 들이댈 것을 예고한 상태다. 민주당 정청래 대표는 15일 “오직 주권자 권익을 보호한다는 전향적 자세로 이번 참정권 침해 문제를 해결하고 선거제도 개혁을 완수하겠다”고 했고, 국민의힘 장동혁 대표도 “국민과 함께 대한민국의 민주주의를 회복할 것”이라고 했다.



민주당 내부에서는 선관위 개혁을 법률 개정과 개헌으로 나눠 추진하는 ‘2단계 개혁안’이 제시됐다. 당내 선거제도개혁 태스크포스(TF) 부단장을 맡고 있는 김영배 의원은 이날 라디오 인터뷰에서 현재 대법관이 겸임하도록 돼 있는 선관위원장을 비롯한 선관위원들을 상임위원 형태로 바꾸고, 상임위원직을 늘리는 방안을 거론했다. 내부에 독립적 감사기구 설치를 위한 법적 근거를 마련하는 등 법률적 조치를 올해 정기국회까지 마친 뒤 감사원의 선관위 감사를 가능하게 하는 내용의 ‘원포인트 개헌’을 내년 중 실시하자는 구상이다.



김 의원은 “선관위의 독립성과 중립성은 유지해야 한다”면서 “견제를 받지 않다 보니 ‘소쿠리 투표’ 같은 게 발생하고 투표용지 부족사태가 나는데도 무책임성이 벌어진다. 이런 것이 국민들을 경악시키는 것”이라고 했다. 그러면서 그는 “선관위를 해체 수준으로 개혁하자는 국민의힘 입장을 만약에 존중한다 하더라도 개헌을 해야 한다”고 했다.



현행 헌법 114조에 선거관리 사무를 선관위에 전담으로 두는 조항을 바꿔야 한다는 의미다.



이 중 상임위원 증원안에는 민주당 내에서도 대체로 공감대가 형성되는 분위기다. 당내 TF 소속 한 의원은 이날 세계일보와의 통화에서 “TF 내에서 적어도 선관위 내에 상임위원을 현재 1인보다는 늘려야 한다는 의견은 많이 제기된 상태”라면서 “어떻게 1명밖에 없느냐는 분위기가 있다”고 전했다. 당내에서는 현재 위원장과 상임위원 3명, 비상임위원 7명 등 11명으로 구성된 인권위원회 구성안을 참고하자는 목소리도 있다. 일각에서는 투·개표 관리를 아예 지방자치단체나 행정안전부로 넘기는 방안도 나오지만, 선관위 기능을 사실상 해체하는 것이나 마찬가지라 실현 가능성은 낮다는 것이 TF 내부 분위기다.



국민의힘에서는 개별 의원들이 선관위 개혁 방안을 잇달아 내놓고 있다. 박성민 의원은 대법관이 선관위원장을 겸직할 경우 대법관 임기 만료와 동시에 위원장직에서도 퇴임하도록 하는 내용의 선관위법 개정안을 발의했다. 개정안은 이와 함께 선관위원에게 적용되는 불체포특권과 병역소집 유예 규정도 폐지하도록 했다. 국민의힘 나경원 의원은 선관위의 귀책사유로 투표가 중단되거나 실질적으로 차단되는 등 중대한 위법이 있는 경우에는 선거 결과에 영향을 미쳤는지를 불문하고 선거의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있도록 하는 내용의 공직선거법 개정안을 대표 발의했다. 선거 무효 판단 요건을 완화해 재선거로 이어질 수 있는 문턱을 대폭 낮춘 것이다. 일각에서는 선관위를 비상설화하고 행정안전부 산하로 이관해야 한다는 강경론도 제기된다.



◆국조특위 주중 출범할 듯



여야 원내대표단은 15일 원내수석 간 협상을 통해 이번 주 중 이번 사태와 관련한 국조특위 본회의 의결을 18일 하자는 방향성에 공감대를 형성했다고 민주당 천준호 원내수석이 회동 후 기자들에 전했다. 원내수석 협상에서는 위원장을 어느 당이 맡을지와 위원회 배분 문제 등이 논의됐다. 여야는 앞서 국조 요구서 제출 시 ‘의석수 비율’(민주당안)과 ‘여야 동률’(국민의힘안)로 각각 제출한 바 있다. 여야 간 이견차가 그리 크지 않은 사안인 데다 조사 범위 등을 놓고도 협상 가능한 대목이 많아 이번 주중 국조특위 출범 가능성이 점쳐진다.