‘극장골’ 터뜨린 日… 강호 네덜란드 상대로 눈부신 투혼 [2026 북중미 월드컵]

F조, 개막 직후 혼전 양상



日, 종료 직전 가마다 동점골 ‘기사회생’

두 차례 리드 내주고도 버틴 끈기 빛나

구보 부상 교체 악재 불구 2-2로 ‘팽팽’



AFC 소속 국가들 ‘무패 행진’ 이어가

스웨덴, 튀니지 5-1 대파하며 조 1위로

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위 일본이 ‘죽음의 조’에서 8위 네덜란드를 상대로 또 한번 저력을 증명했다. 경기 종료 직전 터진 극적인 동점골로 강호 네덜란드와 비긴 가운데 스웨덴의 대승까지 맞물리며 2026 북중미 월드컵 F조 판도는 시작부터 요동치고 있다. 일본은 15일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 대회 F조 조별리그 1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼다. 후반 43분 가마다 다이치(크리스털 팰리스)의 극적인 동점골이 터지기 전까지 일본은 두 차례 리드를 허용하며 벼랑 끝에 몰렸지만 끝내 무너지지 않았다.



경기 초반 흐름은 완전히 네덜란드 쪽으로 기울었다. 코디 학포(리버풀)와 도니얼 말런(AS로마)을 앞세운 측면 공세가 거세게 이어졌고, 시작 3분 만에 말런의 강력한 슈팅이 골키퍼 선방에 막히는 등 일본 수비는 초반부터 크게 흔들렸다. 전반 내내 네덜란드는 코너킥과 세트피스를 중심으로 압박 수위를 높였다. 정확한 크로스가 계속 문전으로 향했고, 헤더 슈팅도 여러 차례 나왔지만 일본은 골키퍼 선방과 육탄 수비로 실점을 버텨냈다. 전반 동안 일본은 유효 슈팅 없이 끌려갔지만 수비로 위기를 견뎌냈다.

일본의 오가와 고키(앞줄 왼쪽)가 15일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전 네덜란드전에서 동료 가마다 다이치의 두 번째 골이 터지자 포효하고 있다. 댈러스=로이터연합뉴스

후반 시작과 동시에 균형이 깨졌다. 후반 5분 코너킥 상황에서 피르힐 판데이크(리버풀)가 선제 헤더골을 넣으며 네덜란드가 앞서갔다. 하지만 일본도 곧바로 반격했다. 후반 12분 구보 다케후사(레알 소시에다드)의 돌파로 왼쪽이 열린 뒤 나카무라 게이토(스트라스부르)가 페널티 아크 부근에서 오른발로 동점골을 만들었다.



흐름이 일본 쪽으로 넘어오는 듯했지만 네덜란드가 다시 앞서갔다. 후반 19분 흐라번베르흐(리버풀)의 패스를 받은 크리센시오 서머빌(웨스트햄 유나이티드)이 페널티지역 오른쪽에서 왼발로 낮게 깔아 찼고, 공은 골대를 맞고 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다.



이후 일본은 구보의 부상 교체라는 악재까지 겹쳤지만 끝까지 포기하지 않았다. 교체 투입된 선수들을 중심으로 세트피스 공세를 이어가며 동점 기회를 노렸다. 결국 경기 종료 직전 승부가 갈렸다. 경기 후반 막판 코너킥 혼전 상황에서 오가와 고키(네이메헌)의 헤더가 굴절됐고, 공이 가마다 다이치 몸에 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 일본 특유의 끈질긴 투지가 만든 극적인 순간이었다. 일본이 강호 네덜란드와 무승부로 승점 1점을 챙기면서 지금까지 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가들의 이번 대회 무패 행진이 이어졌다.



이날 같은 조에서는 다크호스 스웨덴이 튀니지를 5-1로 완파하며 조 1위로 올라섰다. 전반 초반부터 경기 흐름을 장악한 스웨덴은 전반 7분 빅토르 요케레스(아스널)의 슈팅이 막힌 뒤 흐른 공을 야신 아야리(브라이튼)가 침착하게 마무리하며 선제골을 만들었다. 이어 전반 30분에는 알렉산더 이삭(리버풀)이 단독 돌파로 추가골을 넣으며 격차를 벌렸다.



튀니지는 전반 막판 한니발 메브리(번리)의 크로스를 오마르 레키크(마리보르)가 방향만 바꿔 만회골을 넣으며 추격했지만, 후반 들어 흐름을 뒤집지 못했다. 스웨덴은 후반 14분 요케레스와 후반 39분 마티아스 스반베리(볼프스부르크)의 추가골로 점수를 벌린 데 이어 경기 종료 직전 아야리의 중거리 쐐기골까지 더해 완승했다. 이로써 F조는 네덜란드와 일본이 승부를 가리지 못하며 초반 균형이 유지된 가운데, 스웨덴이 대승으로 득실 격차를 벌리며 조 선두로 올라서는 등 개막 직후부터 혼전 양상으로 접어들었다.