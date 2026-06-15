UEFA 회장 “48팀 체제 지루해”… 첫 출전국 등 13개국 공동 반발 [2026 북중미 월드컵]

2026 북중미 월드컵에 출전한 13개국 축구협회가 월드컵 참가국 확대를 비판해 물의를 빚은 알렉산데르 체페린(사진) 유럽축구연맹(UEFA) 회장을 규탄하고 나섰다.



체페린 UEFA 회장은 최근 슬로베니아 매체와 인터뷰에서 “작은 나라도 월드컵에서 경험을 얻는 것은 중요하지만, 참가국을 48개로 확대하면서 전혀 흥미롭지 않은 경기가 나올 수 있다”고 밝혔다. 이에 13개국 축구협회는 15일 공동 성명을 내고 “체페린 회장의 발언을 정중하지만 단호하게 거부한다. 전 세계 축구 선수와 감독, 팬들의 열망을 충분히 인정하지 않은 매우 실망스러운 발언”이라고 날을 세웠다. 이번 성명에는 남아프리카공화국, 아이티, 모로코, 코트디부아르, 튀니지, 이집트, 세네갈, 알제리, 카보베르데, 콩고민주공화국, 우즈베키스탄, 가나가 참여했다. 이 가운데 카보베르데, 퀴라소, 우즈베키스탄은 이번 대회를 통해 월드컵 본선 무대를 처음 밟는 국가들이다.



13개국 축구협회는 “우리에게 중요하지 않은 월드컵 경기는 없다”며 “해당 발언은 선수와 감독, 팬들의 열정을 폄훼한 것”이라고 정면 반박했다. 이들은 특히 첫 출전국과 복귀국의 의미를 역설했다. 카보베르데, 퀴라소, 우즈베키스탄의 본선 진출은 각국 축구사에 남을 역사적 성과이자 여러 세대의 꿈이 실현된 결과이며, 콩고민주공화국과 아이티의 경우 오랜 공백을 깨고 세계무대로 복귀한 상징적 장면이라고 평가했다. 13개국 축구협회는 또 “모든 본선 진출 뒤에는 수년간의 노력과 투자가 있다”며 “국가대표팀은 축구를 자긍심과 희망, 단결의 원천으로 여기는 수많은 사람들의 결과물”이라며 “우리도 충분히 존중받을 자격이 있다”고 강조했다.