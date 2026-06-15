증시는 ‘활짝’… 유가는 ‘주춤’

미국과 이란의 종전 협상 타결 소식이 전해진 15일 코스피는 전장 대비 5.2%(422.36포인트) 오른 8545.98, 코스닥은 0.48% 오른 1034.03에 장을 마쳤다. 국제 유가 하락에 대한 기대감도 높아져 정부가 지난 3월부터 시행 중인 석유제품 최고가격제를 언제 종료할지 관심을 모은다. 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시된 모습(위쪽 사진)과 서울 시내 한 주유소에 안내된 유종별 가격.

<뉴스1>