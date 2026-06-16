풍요로운 미래 제공… 글로벌 공급망·K방산 주력

한화자산운용은 2024년 7월 상장지수펀드(ETF) 브랜드명을 ‘ARIRANG’에서 ‘PLUS’로 변경했다. 고객의 자산을 지키고 일상을 넘어선 가치를 실현하여 보다(+) 풍요로운 미래를 제공하겠다는 의미를 담았다. ETF 운용 핵심 전략은 글로벌 공급망 전환과 안보 패러다임, 인공지능(AI) 인프라 확산 등 ‘세상을 움직이는 힘’을 상품화하는 것이다. K방산, 제조 핵심기업 관련 ETF 등이 이런 배경에서 탄생했다.
한화자산운용이 최근 강조하는 상품은 ‘PLUS 글로벌HBM반도체’ ETF다. 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 메모리 반도체 톱3 기업에 약 75~80% 비중으로 투자하는 상품이다. 3사 합산 D램 시장점유율은 89.7%에 달한다. 이 회사들에 집중적으로 투자함으로써 메모리 업사이클 수혜 효과를 극대화하는 전략을 활용한다. 최근엔 샌디스크 편입으로 D램뿐 아니라 낸드플래시 노출도를 높였다. 샌디스크 포함 4사 합산 낸드플래시 시장점유율은 77.0%다.
‘PLUS 코스피50’도 주목할 상품이다. 코스피 활황세와 반도체 업종 상승세가 이어지는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 약 70%에 달하는 ETF다. 두 종목을 포함해 초대형 우량주 50종목에 압축적으로 투자하며 코스피200 대비 높은 수익률을 거두고 있다.
한화자산운용 관계자는 “올해는 연금계좌에서 투자할 수 있는 배당 및 테마형 상품을 선제적으로 출시하고, 리서치 역량 강화를 통해 경쟁력 있는 액티브 ETF 상품 라인업을 확충하는 것에 집중하고 있다”고 말했다.
한화자산운용은 2024년 7월 상장지수펀드(ETF) 브랜드명을 ‘ARIRANG’에서 ‘PLUS’로 변경했다. 고객의 자산을 지키고 일상을 넘어선 가치를 실현하여 보다(+) 풍요로운 미래를 제공하겠다는 의미를 담았다. ETF 운용 핵심 전략은 글로벌 공급망 전환과 안보 패러다임, 인공지능(AI) 인프라 확산 등 ‘세상을 움직이는 힘’을 상품화하는 것이다. K방산, 제조 핵심기업 관련 ETF 등이 이런 배경에서 탄생했다.
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