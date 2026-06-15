“한반도 평화에 관심을”… 교황 만난 李, 방북 요청

“남북대화 지혜 필요” 6·15 축사

바티칸을 공식방문 중인 이재명 대통령은 15일(현지시간) 레오 14세 교황과 만나 세계 평화와 한반도 평화에 관한 의견을 주고받았다.

이재명 대통령이 15일(현지시간) 레오 14세 교황과 단독 면담을 위해 방문한 교황청 사도궁에서 영접 나온 관계자들과 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 바티칸 교황궁에서 레오 14세 교황을 단독으로 면담하고 교황청이 한반도 평화에 계속해서 관심을 갖고 성원해줄 것을 요청했다. 이 대통령은 피에트로 파롤린 교황청 국무원장과도 면담했다.

이 대통령은 특히 내년 서울에서 열리는 세계청년대회를 계기로 한 교황의 방북도 요청한 것으로 알려졌다. 세계청년대회는 교황이 직접 방문하는 세계 최대 규모의 가톨릭 국제 청년 행사다.

교황청 사도궁에 걸린 태극기. 연합뉴스

이 대통령은 이날 서울 마포구 연세대 김대중도서관에서 열린 ‘6·15 남북정상회담 26주년 기념식’에서 강훈식 대통령 비서실장이 대독한 서면 축사를 통해 “대화와 협력을 재개하기 위한 우리 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리고 있지 않다”며 “그러나 한때의 어려움에 실망하거나 주저앉아 포기할 수는 없다. 비록 잠시 부침이 있을지언정 우리가 함께 지혜를 모은다면 슬기롭게 풀어나갈 수 있을 거라고 믿는다”고 밝혔다.