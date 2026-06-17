초미니팬츠의 귀환?…제니·로제도 픽한 ‘마이크로 쇼츠’ 인기 [트렌드]

폭염·Y2K 만난 올여름 패션…'마이크로 쇼츠'가 뜬다

프라다부터 후아유까지…여름 패션 아이템으로 '마이크로 쇼츠' 선택

무더위가 계속되면서 패션 시장에서는 시원함을 앞세운 제품 출시가 활발하다. 최근엔 일반 반바지보다 훨씬 짧은 이른바 ‘마이크로 쇼츠’가 다리를 과감하게 드러내는 실루엣과 경쾌한 분위기로 젊은 층에게 인기를 끌고 있다.

제니는 SNS와 공연 무대에서 데님 쇼츠와 로우라이즈 스타일의 초미니 팬츠를 활용한 패션을 자주 선보이고 있다. 로제 역시 짧은 쇼츠에 오버사이즈 재킷이나 부츠를 매치한 스타일링으로 세련된 분위기를 연출했다. 제니·로제 인스타그램 갈무리

마이크로 쇼츠는 일반적인 반바지보다 약 10㎝가량 짧은 길이의 팬츠를 뜻한다. 짧은 기장 특유의 시원한 착용감, 다리가 길어 보이는 효과까지 더해지면서 2030세대를 중심으로 인기를 얻고 있다. 티셔츠나 셔츠, 재킷 등 다양한 상의와 조합이 가능해 일상복부터 휴양지 패션까지 폭넓게 활용되고 있다.

마이크로 쇼츠 열풍을 이끌고 있는 건 연예인들이다. 블랙핑크 제니는 평소 소셜미디어서비스(SNS)와 공연 무대에서 데님 쇼츠와 로우라이즈 스타일의 초미니 팬츠를 활용한 패션을 자주 선보이고 있다. 로제 역시 짧은 쇼츠에 오버사이즈 재킷이나 부츠를 매치한 스타일링으로 세련된 분위기를 연출하며 트렌드 확산에 힘을 보탰다. 스타들의 공항 패션에서도 마이크로 쇼츠는 빠지지 않는 아이템이다. 아이브 레이는 최근 공항 패션에서 마이크로 쇼츠를 활용한 스타일링을 선보여 화제를 모았다.

최근엔 Y2K(2000년대) 패션이 재조명되면서 2000년대 초반 케이트 모스가 글래스턴베리 페스티벌에서 선보였던 보헤미안 스타일의 마이크로 쇼츠 룩 역시 다시 주목받고 있다.

◆ 여성복 이어 남성복도…‘젠더리스 마이크로’ 확산

마이크로 쇼츠 열풍은 여성복에만 머물지 않고 남성복 시장으로도 확산되고 있다는 것도 특징이다. 글로벌 럭셔리 브랜드들이 남성복 컬렉션에 초미니 팬츠를 적극 도입하면서 패션계의 새로운 화두로 떠올랐다.

프라다 26SS 컬렉션 런웨이 모습. 프라다 공식 홈페이지 캡처

프라다는 ‘2026 S/S 남성복 컬렉션’ 런웨이에서 남성용 마이크로 쇼츠를 전면에 세웠다. 수트 팬츠를 뚝 잘라놓은 듯한 마이크로 쇼츠부터 사파리 팬츠에서 영감받은 마이크로 쇼츠까지 다양한 스타일을 선보였다. 여기에 장목 양말을 매치해 경쾌함을 더한 이미지는 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 이후 루이비통, 디올, 펜디, 드리스 반 노튼, 보테가 베네타 등 주요 럭셔리 브랜드들도 잇따라 남성용 마이크로 쇼츠를 컬렉션에 포함시키며 ‘젠더리스 마이크로 쇼츠’ 트렌드에 힘을 보탰다.

소재의 다양화도 눈에 띈다. 과거 데님 중심이었던 마이크로 쇼츠는 크로셰 니트, 레더, 나일론, 트레이닝 원단 등으로 영역을 넓히며 보다 다양한 스타일링이 가능해졌다. 글로벌 SPA 브랜드 자라는 스트링 디테일을 더한 나일론 쇼츠와 미니 쇼츠 라인업을 선보였고, 마시모두띠는 크로셰 니트 쇼츠를 통해 휴양지 감성을 강조했다.

◆ 국내 패션업계도 적극 공략…출시 직후 완판되기도

이랜드월드가 전개하는 캐주얼 브랜드 후아유에 따르면 올해 1월 1일부터 6월 11일까지 공식 온라인몰에서 ‘마이크로 쇼츠’ 관련 키워드 검색량은 전년 동기 대비 약 224% 증가한 것으로 나타났다. 소비자들의 관심이 빠르게 높아지면서 후아유는 올해 마이크로 쇼츠를 포함한 짧은 기장 하의 상품 수(SKU)를 지난해 27종에서 올해 38종으로 약 41% 확대했다.

최근 공개한 2026 여름 컬렉션 ‘잇 걸 & 잇 보이’를 통해 다양한 마이크로 쇼츠를 선보이고 있으며, 트레이닝 팬츠 콘셉트로 출시한 ‘마이크로 쇼츠 팬츠’는 출시 3일 만에 초도 물량이 완판되기도 했다.

후아유 ‘마이크로 쇼츠 팬츠’(왼쪽) 아디다스 아딜레늄 5.0 벌룬 쇼츠. 공식 홈페이지 캡처

패션 플랫폼에서도 관련 수요 증가가 뚜렷하게 나타나고 있다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그에 따르면 최근 한 달간(5월 15일~6월 14일) 마이크로 쇼츠 관련 상품 거래액이 큰 폭으로 증가했다. 품목별로는 롤업 숏팬츠 판매량이 전년 동기 대비 939%, 검색량은 1185% 증가했다. 러닝 쇼츠 거래액은 142%, 검색량은 234% 늘었다. 새틴 미니스커트 거래액과 검색량은 각각 365%, 180% 증가했으며, 로우라이즈 숏팬츠 역시 각각 267%, 91% 늘었다.

같은 기간 에이블리에서는 ‘마이크로 팬츠’ 거래액이 전년 동기 대비 108% 증가했다. 짧은 기장의 하의 선호도가 높아지면서 ‘마이크로 스커트’ 거래액도 89% 상승했다. 블랙업의 ‘시얼링 코튼 숏팬츠’ 거래액은 전년 동기 대비 2364% 급증했고, 모디무드의 ‘치릿 리벳 숏 팬츠’ 거래액은 700% 증가했다. 29CM에서도 마이크로 쇼츠 관련 상품 거래액이 전년 동기 대비 334% 이상 증가한 것으로 나타났다.

러닝 열풍으로 러닝화와 쇼츠를 함께 코디하는 ‘러닝코어’ 관련 제품도 인기다. 아디다스는 최근 니트 소재를 활용한 크로셰 쇼츠와 볼륨감 있는 실루엣이 특징인 ‘아딜레늄 5.0 벌룬 쇼츠’를 출시했다. 크로셰 쇼츠는 통기성이 좋은 니트 조직으로 제작돼 여름철 시원하게 착용할 수 있으며, 벌룬 쇼츠는 짧은 기장에 풍성한 실루엣을 더해 Y2K 감성을 강조했다.

나이키는 러닝과 트레이닝 카테고리를 중심으로 짧은 기장의 쇼츠를 다양하게 출시하고 있다. 기능성 소재를 적용한 러닝 쇼츠를 일상복으로 활용하는 소비자가 늘면서 스포츠 브라나 크롭톱, 오버사이즈 재킷과 마이크로 쇼츠를 조합한 스타일링이 SNS를 중심으로 확산되고 있다. 뉴발란스도 러닝과 라이프스타일 라인을 통해 짧은 기장의 쇼츠를 선보이고 있다.

유니클로 마이크로 쇼츠는 ‘과감한 실루엣’ 대신 일상복으로 입기 좋은 편안한 디자인에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 크롭 티셔츠나 탱크톱, 셔츠와 함께 매치하기 쉬운 베이직한 디자인을 중심으로 구성해 젊은 소비자들의 여름 데일리룩 아이템으로 활용되고 있다. 또 에어리즘 소재를 적용한 제품은 쿨터치와 흡습·속건 기능을 갖춰 무더운 날씨에도 쾌적한 착용감을 제공한다.

업계는 올여름 이른 더위와 슬림핏 트렌드가 맞물리며 반바지와 숏팬츠 수요가 크게 확대된 것으로 보고 있다. 특히 스포티한 무드의 러닝 쇼츠부터 Y2K 감성의 로우라이즈 숏팬츠, 롤업 숏팬츠까지 스타일이 다양화되면서 소비자 선택의 폭도 넓어지고 있다는 분석이다.

패션업계 관계자는 “Y2K 레트로 트렌드를 반영해 브랜드 감성으로 재해석한 마이크로 쇼츠에 대한 고객 반응이 기대 이상”이라며 “앞으로도 트렌드를 반영한 다양한 스타일의 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.