포항시의회, 제9대 마지막 임시회 개회

2026년도 제1회 추가경정예산안 조례안 등 36개 안건 처리 예정

김일만 의장 "제9대 의회의 성과를 발판 삼아 더 나은 미래를 여는데 의회가 더 큰 역할 해주길" 당부

경북 포항시의회는 15일 오전 제9대 의회의 마지막 임시회인 제330회 임시회를 열었다고 밝혔다.

포항시의회는 15일 오전 제9대 의회의 마지막 임시회인 제330회 임시회를 열고 있다. 포항시의회 제공

본회의에 앞서 진행된 개회식에서 김일만 의장은 개회사를 통해 “제9대 의회가 적지 않은 성과를 거두고 마무리할 수 있었던 것은 시의회에 관심과 성원을 아끼지 않은 시민들과 활발한 의정활동을 펼친 동료의원, 주어진 소임에 열정을 다해 준 공직자들 덕분”이라며 “제10대 의회에서는 제9대 의회의 성과를 발판 삼아 포항과 포항 시민의 더 나은 미래를 여는데 포항시의회가 더 큰 역할을 해주길 바란다”고 말했다.

본회의에서는 김성조(사진) 의원이 5분 자유발언을 통해 지난 6. 3. 지방선거 낙선의 소회를 전하며, 제10대 의회 당선의원과 민선 9기 박용선 포항시장 당선인에게 상생과 협치를 통한 의정 및 시정 운영을 당부했다.

이어 시의회는 ▲제330회 포항시의회(임시회) 회기결정의 건 ▲제330회 포항시의회(임시회) 회의록 서명의원 선출의 건을 의결하고 ▲포항시 박재관 자치행정국장으로부터 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 들은 후 제1차 본회의를 마무리했다.

이번 추경예산안은 총 3조2480억원 규모로, 2026년 본예산 3조880억원에서 1600억원(5.2%)이 증액돼 제출됐다.

한편, 시의회는 16일 상임위원회별 예산안 예비심사, 17일 예결특위 활동, 18일 상임위원회별 안건 심사 및 예결특위 활동을 거쳐 19일 제2차 본회의를 끝으로 제9대 의회 모든 공식 의사일정을 마무리하게 된다.