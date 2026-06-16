작다고 얕보지 마라, 공은 둥그니까...인구 52만의 섬나라 소국 카보베르데, ‘무적함대’ 스페인과 0-0 비기며 북중미 월드컵 최대 이변 썼다

[과달라하라=남정훈 기자]작다고 얕보지 마라. 공은 둥글다. 인구 52만명의 아프리카 대서양의 작은 섬나라 카보베르데가 기적을 썼다. 프랑스와 더불어 우승 후보 0순위로 꼽히던 ‘무적함대’ 스페인과 득점없이 비기며 월드컵 사상 첫 승점을 쌓았다. 그야말로 2026 북중미 월드컵 최대 이변이다.

카보베르데는 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 0-0으로 비겼다.

아무리 공은 둥글다지만, 스페인과 카보베르데의 승부는 사실상 결정되어 있는 것이나 마찬가지다. FIFA 랭킹 2위로 2010 남아공 이후 16년 만에 월드컵 우승에 재도전하는 스페인은 리오넬 메시의 FC바르셀로나 등번호 10번을 물려받은 ‘신성’ 라민 야말을 비롯해 선수단 전체가 최고 수준의 스타들이 즐비한 팀이다. 반면 카보베르데는 무명 선수들로만 전열이 채워진 전형적인 ‘약팀’이다. 이번 북중미부터 월드컵이 48개국 체제로 확대되지 않았다면 본선행 티켓조차 거머쥐지 못했을 가능성이 크다. 아프리카 대륙 서쪽 대서양에 있는 15개의 섬으로 이뤄진 군도 국가인 카보베르데는 500여년간 포르투갈의 식민 지배를 받다 1975년에야 독립했다. 1986년 FIFA에 가입한 뒤 2002년 한일 대회부터 월드컵 예선에 꾸준히 도전해 왔고, 이번 아프리카 예선 D조에서 아프리카 전통의 강호인 카메룬을 제치고 조 1위(7승 2무 1패)로 사상 첫 본선행 티켓을 품에 안았다. 카보베르데의 FIFA 랭킹은 67위로, 이번 대회에 나서는 48개국 중 가나(73위), 퀴라소(82위), 아이티(83위), 뉴질랜드(85위) 정도만을 아래에 두고 있다. 유럽 빅리그에서 뛰는 선수가 단 한 명도 없는 생소한 팀이 스페인을 상대로 무실점 무승부를 지켜낼 것이라 예상한 이는 드물었다.

어느 나라와 맞붙어도 ‘티키타카’로 대표되는 세밀한 패스 게임으로 점유율과 주도권을 잡는 스페인을 상대로 카보베르데는 일방적으로 밀렸지만, 끈끈한 조직력과 육탄 방어로 스페인의 공격을 막아냈다. 이날 스페인은 무려 804개의 패스를 시도해 745개를 성공(성공률 약 93％)시켰다. 카보베르데의 총 패스 시도는 304개로 500개나 적었다. 이는 사실상 스페인이 카보베르데를 가둬놓고 두들겨 팼다는 얘기다. 스페인은 페널티 박스 안팎을 가리지 않고 27차례의 슈팅을 쏟아부었고 측면에서 40개의 크로스를 시도했다. 하지만 수비벽을 촘촘하게 세운 카보베르데에 막혀 유효 슈팅은 7개에 그쳤고, 크로스가 동료에게 정확히 연결된 것도 단 6차례에 불과했다.

특히, 90분 내내 이어진 스페인의 슈팅 중 6개가 카보베르데 수비수들의 몸에 가로막혔다. 스페인의 맹폭은 단 6번의 슈팅(유효 슈팅 1개)으로 맞선 카보베르데의 끈끈한 수비 조직력과 40세 수문장의 투혼 앞에서 결국 무위로 돌아갔다.

결국 0-0 무승부를 알리는 경기 종료 휘슬이 울리자, 스페인 선수들은 허탈한 표정으로 주저앉았다. 반면, 처음 오른 월드컵 무대에서 귀중한 승점 1을 따낸 카보베르데 선수들은 마치 우승이라도 한 듯 서로를 부둥켜안고 환호했다.

카보베르데의 역사적인 승점 1을 지켜낸 최후의 방패는 40세의 베테랑 수문장 보지냐였다. 불혹의 나이에 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 그는 2012년 국가대표 유니폼을 입은 이래 총 88번의 A매치에 출전하며 카보베르데 역대 최다 출장 2위에 올라 있는 ‘영웅’이다. 보지냐는 나이가 무색하게 90분 내내 끈질긴 집중력을 발휘하며 스페인의 포격을 온몸으로 튕겨냈다. 사상 첫 승점 획득을 알리는 종료 휘슬이 울리자 보지냐는 그라운드에 무릎을 꿇은 채 뜨거운 눈물을 쏟아내며 월드컵 데뷔전의 벅찬 감동을 더했다.