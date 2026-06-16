딘딘, 질풍노도 사춘기 시절 회상…“그때의 나를 한 대 때려주고 싶다”

가수 겸 방송인 딘딘이 사춘기 시절 아버지와의 갈등을 떠올리며 후회를 드러냈다.

지난 12일 공개된 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 영상에서 딘딘은 개그맨 문세윤과 결혼, 가족에 대한 이야기를 나누던 중 학창 시절 아버지와 있었던 일화를 털어놓았다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

딘딘은 당시를 떠올리며 “유학을 가기 직전이었는데 아버지와 사이가 가장 좋지 않을 때였다”고 말했다. 그는 “나는 사춘기였고 아버지는 갱년기였다. 두 시기가 겹치면서 자주 부딪혔다”고 설명했다.

딘딘에 따르면 당시 집에는 아버지가 퇴근하면 반드시 인사를 드리는 문화가 있었다. 그런데 친구와 통화 중이던 그는 건성으로 인사를 했고, 이를 본 아버지가 화를 냈다. 이후 말다툼이 이어졌고, 감정이 격해진 딘딘은 아버지에게 “누가 낳아달라고 했냐”는 말까지 했다고 고백했다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

이에 화가 난 아버지가 딘딘을 때리려고 하자, 어머니가 달려와서 말렸다. 딘딘은 “그러고 나서 아버지와 2주 정도를 대화를 안 했다”고 말했다.

그 뒤 두 사람은 딘딘의 유학을 앞두고 다시 마주 앉게 됐다. 당시 17세였던 딘딘은 “나를 너무 어린아이 취급하는 것이 싫다”고 털어놨다. 그는 아버지가 이야기를 듣다가 “아빠도 아빠가 처음이다. 나 역시 아버지 없이 자라 아들을 어떻게 대해야 하는지 잘 몰랐다”고 말했던 순간을 가장 기억에 남는 장면으로 꼽았다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

딘딘은 “내가 지금 서른여섯 살인데, 방금 이 기억을 회상하면서 아버지의 심정을 생각해봤다”며 “그때의 나를 죽이고 싶다. 정말 한 대 때려주고 싶다”고 말했다. 이어 “마음이 안 좋다”며 당시 자신의 행동을 후회했다.

그러자 문세윤은 “더 사랑하는 사람이 결국 맞춰주게 되는 것”이라며 아버지의 마음을 이해한다는 반응을 보였다.