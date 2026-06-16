“매달 22일은 고객 혜택 2배”…W컨셉, ‘더블더블오늘’ 행사 론칭

매월 22일 정기 쇼핑 축제 육성

패션 플랫폼 W컨셉이 매월 22일 고객 혜택을 2배로 제공하는 ‘더블더블오늘’ 프로모션을 처음 선보인다고 16일 밝혔다.

이달 22일부터 △220원 오픈런 △1+1 더블아이템 △단 하루 특가 △22% 할인쿠폰 △포인트 2배 적립 등 상품 경쟁력과 차별화된 혜택을 앞세워 고객에게 매달 강력한 혜택을 제공한다는 방침이다.

W컨셉, 더블더블오늘 행사 론칭. W컨셉 제공

가장 눈에 띄는 혜택은 ‘220원 오픈런’이다. 매일 오전 10시, 오후 4시, 저녁 8시 하루 3번 엄선한 상품을 220원에 만나볼 수 있는 특가 행사로, 오픈런 행사 취지에 맞춰 인기 상품을 한정 수량으로 판매할 예정이다.

패션·잡화·뷰티 카테고리의 인기 상품을 한 번에 두 개씩 구매할 수 있는 ‘1+1 더블 아이템’ 기획전도 운영한다. 대표적으로 시야쥬, 반원아틀리에, 클리오 등 브랜드 상품을 만나볼 수 있다. 또한, 단 하루 특가 상품을 소개하는 ‘단 하루 특가’, 엄선한 브랜드를 선보이는 ‘11개 브랜드데이’ 등 코너도 선보인다.

이외에도 더블더블오늘 행사에서만 만나볼 수 있는 다양한 리워드 혜택도 마련했다. 구매 금액에 따라 최대 50만원 상당의 경품을 증정하는 ‘쇼핑 챌린지존’ 이벤트를 선보인다. 베스트 등급 이상의 우수 고객에게 ‘단 하루 포인트 2배 적립’ 혜택을 제공한다. 적립된 포인트는 주문 당 최대 20%까지 사용할 수 있다.

W컨셉 관계자는 “매달 22일 고객에게 강력한 혜택과 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 제공하기 위해 이번 행사를 론칭했다”며 “희소성 높은 상품부터 1+1 더블 아이템까지 더블유컨셉이 제공하는 다양한 혜택을 만나보길 바란다”고 말했다.