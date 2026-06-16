'르세라핌' 탈퇴 4년 만… 김가람, 배우로 새 출발 한다

그룹 르세라핌을 탈퇴한 김가람이 배우로 새출발을 알렸다. 쏘스뮤직 제공

그룹 르세라핌을 탈퇴한 김가람이 배우로 새 출발을 알렸다.

소속사 매니지먼트 구는 16일 김가람과 전속계약을 체결했다며 "김가람 배우의 유튜브 활동을 꾸준히 지켜보며 배우로서의 성장 가능성과 성실한 태도에 깊은 인상을 받았다"며 "자신의 꿈을 이루기 위해 매일 노력하고 발전해 나가는 모습이 전속계약을 결정하게 된 중요한 계기가 됐다"고 밝혔다.

이어 "김가람 배우는 연기 실력 향상을 위해 꾸준한 훈련과 연구를 이어오고 있으며, 짧은 기간 동안 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있다"며 "연기뿐만 아니라 영어와 일본어 학습에 꾸준히 시간을 투자하고, 기타 연주 역시 독학을 익혀 나가는 등 새로운 분야에 대한 도전과 배움을 멈추지 않고 있다"고 전했다.

김가람은 배우로 전향해 활동을 이어간다. 뉴스1

또 "대부분의 시간을 배우라는 꿈을 이루기 위한 준비와 자기 계발에 투자하고 있으며, 스스로 부족한 부분을 채우기 위해 끊임없이 노력하는 자세를 높게 평가했다"고 밝혔다.

이들은 "내부적인 논의 끝에 앞으로의 성장 가능성과 잠재력이 매우 크다고 판단해 전속계약을 체결하게 됐다, 김가람이 더 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 설명했다.

매니지먼트 구에는 배우 이요원, 하석진, 서지훈, 유인수, 권혁 등이 소속되어 있다.

소속사는 적극적인 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 뉴시스

한편, 김가람은 지난 2022년 르세라핌 멤버로 데뷔를 앞두고 학폭 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사 하이브 레이블 쏘스뮤직 측은 의혹 속 주장은 사실이 아니라며 허위사실 유포에 대한 책임을 묻겠다고 강조했지만, 그해 7월 쏘스뮤직 김가람과의 전속계약을 해지했다고 알렸다. 김가람은 2주 만에 르세라핌 활동을 중단했으며 팀에서 탈퇴했다.

이후 김가람은 2024년 건국대학교에 입학해 매체연기학을 전공 중이며, 3월 개인 유튜브를 개설해 대중과 소통에 나서고 있다.