“150억쯤은 선수들에게 가지 않을까”…이천수가 전한 월드컵 수당 이야기

전 축구 국가대표 이천수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵의 포상금 규모를 언급해 눈길을 끈다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 2-1로 승리한 한국 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

지난 14일 유튜브 채널 ‘리춘수’에는 ‘월드컵 나가면 돈 얼마나 받아요?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이천수를 비롯해 전 국가대표 선수 이근호, 이을용이 출연해 월드컵 출전 경험과 포상금, 수당 등에 대한 이야기를 나눴다.

이날 진행자는 이번 북중미 월드컵의 총상금 규모가 약 1조원 수준이라고 소개했다. 이어 조별리그에서 탈락하더라도 약 190억원이 배정되고, 16강 진출 시에는 약 299억원, 우승팀에는 약 763억원이 지급된다고 설명했다.

이를 들은 이천수는 “190억은 일단 잡혀 있는 거고, 거기서 더 올라가면 200억, 260억”이라며 “300억 정도 되면 선수들에게 150억 정도는 배정하지 않겠느냐”고 추측했다.

유튜브 채널 ‘리춘수’ 캡처

진행자는 대한축구협회가 발표한 대표팀 포상 체계를 소개했다. 이에 따르면 선수단 26명 전원에게 기본 포상금 5000만원이 지급되며, 승리 수당 3000만원, 무승부 수당 1000만원이 별도로 책정된다. 또한 본선 토너먼트에 진출할 경우 1억원이 추가 지급되고, 라운드를 통과할 때마다 포상금이 늘어나는 구조다.

진행자는 “단순 계산으로 한국이 월드컵에서 우승하면 선수 1인당 15억원 수준의 포상금을 받을 수 있고, 여기에 별도 포상까지 더해질 수 있다”며 “이번 월드컵은 정말 돈 잔치라는 생각이 든다”고 말했다.

이천수는 자신의 월드컵 경험도 소개했다. 그는 2002 한일 월드컵 당시 수당으로 약 3억원을 받았다고 밝혔다. 득점 수당에 대해서는 “대표팀 차원의 별도 득점 수당은 없다”며 “스폰서 계약이 돼 있으면 월드컵에서 골을 넣었을 때 추가 보너스를 받는 방식”이라고 설명했다.

유튜브 채널 ‘리춘수’ 캡처

이어 2006 독일 월드컵 당시를 떠올리며 “계약에 따라 출전하면 1000만원, 골을 넣으면 3000만원, 어시스트하면 2000만~3000만원 정도를 받는 조항이 있었다”고 덧붙였다.

함께 출연한 이근호는 2014 브라질 월드컵 당시를 회상하며 “성적이 안 좋다보니 받은 기억이 없다”고 말했고, 이을용은 2002 한일 월드컵 이후 고(故) 이건희 삼성 회장으로부터 별도의 격려금을 받았던 일화를 소개하기도 했다.