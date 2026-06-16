인천 서구 기계제조 공장 불… 화재 취약 샌드위치 패널 25개동 소실

16일 새벽 인천 서구의 기계제조 공장에서 불이 나 주변 17개 업체 25개 동을 태웠다. 현지의 다수 공장이 화재에 취약한 샌드위치 패널 구조인데다, 건물들이 다닥다닥 붙어 있어 불길이 빠르게 번진 것으로 당국은 파악했다.

16일 인천 서구 원창동 기계제조 공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 하고 있다. 인천소방본부 제공

인천소방본부에 따르면 이날 오전 1시49분쯤 원창동 공장밀집 지역에서 화재가 발생했다는 다수 신고가 접수됐다. 이 불로 인명피해는 발생하지 않았으나 인근 공장에 불길이 옮겨 붙으면서 17개 업체 25개동이 소실된 것으로 잠정 집계됐다.

소방당국은 연기가 분출하는 현장을 확인하고 화재 진압을 시도했으나 불길이 잡히지 않자 오전 3시15분 관할 소방서 인력 전체를 동원하는 대응 1단계를 발령했다. 이후 불이 계속 퍼질 우려가 커져 오전 3시59분 인접 5∼6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령인 소방대응 2단계로 상향했다.

소방당국은 긴급구조통제단을 가동하고, 진압에 나서 오전 6시 5분 대응 1단계로 낮췄다. 인천소방은 급격한 연소 확대 요인으로 공장 간 협소한 이격거리, 건물 내부의 목재 같은 여러 가연물 적재 등을 추정했다. 당국은 추후 정확한 사고 원인 및 피해 현황을 조사할 방침이다.