우유 섭취와 신장결석 위험 감소 연관성 연구 결과 나와

사진=우유자조금관리위원회 제공

우유 속 칼슘이 신장 결석을 유발한다는 인식과 달리, 우유 섭취가 결석 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

최근 연구에 따르면 우유를 한 잔 더 마실 때마다 신장 결석 위험이 약 7% 감소하는 것으로 확인됐다. 결석의 주요 성분 중 하나가 칼슘이라는 이유로 우유 섭취를 꺼리는 경우가 적지 않았지만, 이번 연구는 오히려 우유 속 칼슘이 결석 예방에 긍정적 영향을 줄 수 있음을 시사했다. 이에 따라 우유의 영양학적 가치와 건강 관련성이 주목받고 있다.

국제 학술지 사이언스다이렉트(ScienceDirect)에 게재된 최근 연구 논문에 따르면 우유와 차의 섭취량이 증가할수록 신장 결석 발생 위험은 유의미하게 감소하는 것으로 나타났다. 연구진은 차와 우유 섭취가 신장 결석에 미치는 실제 영향을 확인하기 위해 유전적 데이터를 활용한 '2표본 멘델 무작위 배정 분석(Two-sample Mendelian Randomization)' 기법을 적용했다. 이 방법은 유전적으로 예측되는 식습관과 질병 발생 간의 인과관계를 분석하는 연구 기법이다.

연구진은 영국과 핀란드의 대규모 유전자 데이터를 활용했다. 차 섭취와 관련된 50만 1,534명, 우유 섭취와 관련된 7만 3,715명의 데이터를 분석했으며, 영국 바이오뱅크의 결석 환자 6,430명과 대조군 41만 5,001명, 핀란드 핀젠(FinnGen) 연구의 결석 환자 1만 2,999명과 대조군 48만 6,185명의 자료를 함께 활용했다.

분석 결과 영국과 핀란드 데이터 모두에서 유전적으로 예측된 우유 섭취는 신장 결석 위험을 낮추는 것으로 확인됐다. 특히 두 국가의 데이터를 통합 분석한 결과, 일주일에 우유 한 잔을 추가로 마실 때마다 신장 결석 위험이 약 7% 감소하는 것으로 나타났다.

연구진은 “유전적으로 차와 우유를 많이 마시는 성향이 있을수록 신장 결석 발병 위험이 낮았다”며 “차와 우유 섭취를 늘리는 것을 신장 결석 예방 전략의 하나로 고려할 수 있다”고 밝혔다.

전문의들은 우유에 풍부한 식이 칼슘이 위장관 내에서 결석의 주요 원인 물질인 수산염(옥살산)과 결합해 체외로 배출되기 때문이라고 설명한다. 칼슘이 수산염과 장에서 먼저 결합하면 수산염의 체내 흡수가 줄어들고, 결과적으로 신장에서 결석이 형성될 가능성이 낮아진다는 것이다.

특히 이번 연구는 ‘칼슘이 많이 함유된 식품이 신장 결석을 유발할 수 있다’는 이유만으로 우유를 피해야 한다는 오해와 달리, 적정량의 우유 섭취가 오히려 결석 예방에 긍정적으로 작용할 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

또한 우유는 복잡한 가공 과정을 거친 건강기능식품이나 보충제와 달리 원유를 살균해 만든 식품이다. 칼슘과 양질의 단백질, 비타민, 무기질 등 다양한 영양소를 함유하고 있어 일상에서 간편하게 영양을 보충할 수 있는 식품으로 꼽힌다. 최근에는 인위적인 첨가물을 최소화하고 자연 식품을 선호하는 소비 트렌드가 확산되면서 우유의 가치가 다시 언급되고 있다.

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)는 “이번 연구는 적당량의 우유 섭취가 오히려 신장 결석 예방에 긍정적으로 작용할 수 있다는 점에서 의미 있는 결과”라며 “신선한 국산 우유는 인공 첨가물 없이 질 좋은 단백질과 칼슘을 공급하는 식품”이라고 말했다.

이어 “매일 마시는 신선한 국산 우유 한 잔은 뼈 건강뿐 아니라 신장 결석 예방에도 긍정적으로 작용할 수 있는 건강한 식습관의 출발점이 될 수 있다”고 강조했다.