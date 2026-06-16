5억 구독자 버튼 이렇게 생겼다…미스터비스트 실물 공개

세계에서 처음으로 유튜브 구독자 5억명을 넘긴 미스터비스트가 기념 플레이 버튼을 공개했다.

미스터비스트는 지난 15일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 "올 더 유튜브 플레이 버튼스(All the YouTube Play Buttons)"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 미스터비스트가 유튜브 구독자 달성 기념 버튼들이 놓인 공간에서 새 플레이 버튼을 들고 있는 모습이 담겼다.

사진 속에는 구독자 10만명 달성 시 받는 실버 버튼, 100만명 달성 시 받는 골드 버튼, 1000만명 달성 기념 다이아 버튼, 1억명 달성 기념 레드 다이아 버튼 등이 함께 전시돼 있다.

미스터비스트가 손에 든 것은 구독자 5억명 달성을 기념해 제작된 커스텀 플레이 버튼이다.

미스터비스트는 지난 12일 유튜브 구독자 5억명을 돌파했다. 유튜브 크리에이터가 5억 구독자를 달성한 것은 이번이 처음이다.

그는 앞서 구독자 1억명, 2억명, 3억명, 4억명 등 주요 기록을 세울 때마다 맞춤형 플레이 버튼을 받아 공개해왔다.

미스터비스트는 대규모 챌린지와 기부형 콘텐츠로 세계적인 인기를 얻은 유튜버다.

<뉴시스>