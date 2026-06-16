황현주 아나운서 "전 남편, 가정폭력 가해자…살인 행위에 가까운 폭행"

아나운서 출신 상담사 황현주가 과거 결혼 생활 중 겪었던 극심한 가정폭력 피해와 이혼 과정을 고백했다.

황현주는 지난 15일 공개된 유튜브 채널 'GOODTV' 영상에서 "33세에 기독교 신앙을 바탕으로 선교사 가정의 자녀와 결혼했으나, 결혼 직후부터 잔혹한 가정폭력에 시달렸다"고 털어놨다.

황현주 아나운서. 유튜브 캡처

당시 사회복지·상담 대학원에서 가정폭력을 연구 중이었던 그는 정작 자신이 피해자가 되자 큰 충격을 받았다고 전했다. 황현주는 맨정신으로 목을 조르고, CCTV를 피해 비상계단에서 자신을 밀치는 등 전 남편의 살인 행위에 가까운 폭행 패턴을 폭로했다.

주변의 만류와 종교적 신념, 타인의 시선에 대한 두려움으로 이혼을 망설였던 그는 대학원 지도교수의 단호한 조언으로 별거를 시작하고 경찰에 신고했다. 이후 3년간 상담을 통해 관계 회복을 시도했으나 전 남편이 문제를 인정하지 않아 결국 최종 이혼했다.

황현주는 "가정을 지키기 위해 최선을 다했기에 후회는 없다"며 "상처는 남았지만 그 과정이 헛되지 않았다"고 담담한 심경을 밝혔다.

한편 황현주는 여수MBC, CBS, YTN 아나운서 및 SBS 기상캐스터 등으로 활약했다. 현재는 프리랜서 방송인이자 상담 전문가로 활동하고 있다.

<뉴시스>