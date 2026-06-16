김정은·김구라 커플 요가 "웃기는 게 최고"

배우 김정은이 예능감을 뽐낸다.

17일 오후 10시30분 방송되는 MBC TV 예능물 '라디오스타'는 '숏폼의 연인' 특집으로 꾸며진다.

배우 김정은이 예능감을 뽐낸다. MBC 제공

이날 김정은은 그동안 '라디오스타' 제작진으로부터 여러 차례 출연 제안을 받았지만 고사했다고 밝힌다.

김정은은 이번 출연을 결심한 이유에 대해 "웃기는 게 최고"라고 말한다. 일상과 촬영 현장에서 웃음을 주는 것이 중요하다고 느끼게 됐다고 설명한다.

최근 도전한 숏폼 드라마에 대한 이야기도 전한다. 김정은은 짧은 회차와 빠른 호흡으로 진행되는 촬영 현장을 경험했다며 장편 드라마와 다른 촬영 방식과 분위기에 놀랐다고 밝힌다.

드라마 '힘쎈여자 강남순' 비화도 공개한다. 김정은은 황금주 캐릭터를 연기하며 느낀 카타르시스를 털어놓는다. 또 세계적인 모델 나오미 캠벨이 해당 작품을 언급했다는 이야기를 듣고 직접 SNS 메시지를 보낸 사연도 전한다.

가죽 수트 핏의 비결도 밝힌다. 김정은은 꾸준한 자기관리를 이유로 꼽으며 요가와 스트레칭에 신경 썼다고 말한다. 현장에서는 직접 요가 동작을 선보이고, 김구라와 커플 요가에도 도전한다.

김정은은 대표작 '파리의 연인' 촬영 당시 비하인드도 공개한다. 그는 극 중 에너지 넘치는 캐릭터를 표현하기 위해 촬영 전 몸을 움직이며 텐션을 끌어올렸던 일화와 박신양과의 호흡 속에서 나온 애드리브 이야기를 전한다.

또 과거 드라마 '해바라기'에 출연하며 삭발을 감행했던 사연도 밝힌다. 김정은은 당시 배역을 위해 머리를 깎게 된 과정과 가족의 반응을 털어놓는다.

김정은은 데뷔 전 김국진과의 인연도 언급한다. 우연히 연애 프로그램 MC 자리에 앉게 됐던 순간을 떠올리며 당시 김국진이 보여준 배려를 전한다. 그는 김국진을 "내 마음속 단독 1위"라고 말하며 팬심을 드러낸다.

<뉴시스>