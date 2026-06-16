쿠빙스(Kuvings), 일본 ‘LIFE CREATION 2026’ 전시회 참가

AUTO6 등 착즙기 라인업 소개

주방가전 브랜드 쿠빙스(회장 김종부)가 최근 일본 생활가전 기업 고이즈미세이키(小泉成器)가 주최하는 종합전시회 ‘LIFE CREATION 2026’에 참가했다고 밝혔다.

‘LIFE CREATION 2026’은 고이즈미세이키의 연례 종합전시회로, 일본 전국의 가전 양판점 경영진과 실무자를 초청해 신제품 소개 및 매장 제안을 진행한다. 지난해에는 66개 브랜드, 약 2,000개 아이템이 전시됐으며 약 1,200명이 방문한 바 있다.

쿠빙스(Kuvings)는 이번 전시회에서 착즙기 모델인 ‘AUTO6’를 중심으로 제품을 소개했다. AUTO6는 1,700ml 대용량 호퍼를 갖춘 핸즈프리 슬로우 주서로, 과일과 채소를 통째로 넣을 수 있어 재료 손질 부담을 줄인 것이 특징이다. 작동 중에도 중앙 투입구를 통해 재료를 추가할 수 있으며, 자동 절삭 시스템을 적용해 상단 스크류가 1차로 재료를 절삭한 뒤 하단 스크류를 통해 착즙이 이뤄진다. 또한 저속 압착 착즙 기술을 통해 재료를 부드럽게 압착하고 마찰열 발생을 최소화해 영양소 손실을 줄일 수 있도록 설계됐다.

가정용 모델인 ‘AUTO6’와 함께 상업용 라인도 소개했다. 상업용 모델은 저속 회전 방식의 감속 모터를 장착해 착즙 성능을 구현하면서도 소음 부담을 낮춰 카페나 주스바 등 상업 환경에서의 사용 편의성을 높였다. 또한 재료 특성에 맞춘 듀얼 투입구를 통해 별도의 절삭 없이 재료 투입이 가능하다.

쿠빙스 관계자는 “일본 가전 유통의 핵심 채널인 양판점을 대상으로 한 전시 참가를 통해 쿠빙스의 기술력과 제품 경쟁력을 직접 선보일 수 있었던 뜻깊은 기회였다”며 “앞으로도 일본 시장과의 접점을 확대하며 쿠빙스의 브랜드 가치를 지속적으로 알려 나갈 계획”이라고 말했다.