6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 16일 체육단체 직원들의 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 진입이 무산됐다. 뉴시스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 대한체육회 등 체육단체 직원들의 사무실 진입이 시위대의 저지로 무산됐다.

16일 서울 송파경찰서에 따르면 이날 오전 9시께부터 약 2시간 동안 체육단체 관계자들이 핸드볼경기장 내 사무실 진입을 시도했으나 일부 시위 참가자들의 저지로 들어가지 못했다.

이들은 국제대회 준비와 회계 처리 등 최소한의 업무를 재개하기 위해 출근을 시도한 것으로 전해졌다. 경찰도 대화경찰을 포함해 약 100명의 인력을 현장에 배치하고 직원들의 진입을 지원했다.

경찰은 시위 참가자들에게 “체육회 관계자들의 출입을 막는 행위는 업무방해죄로 처벌될 수 있다”고 경고하고 설득했지만 대치 상황은 해소되지 않았다.

경찰 관계자는 “형법상 업무방해죄가 성립할 수 있다. 대한체육회 관계자를 방해할 경우 수사 대상이 될 수 있고 방해와 관련해 수사기관에서 모든 행동을 채증하겠다”고 말했다.

이어 경찰은 오전 10시4분과 오전 10시38분께 각각 2~3차 경고방송을 이어갔다.

체육회에 따르면 핸드볼경기장엔 당구, 댄스스포츠, 산악, 세팍타크로, 수상스키·웨이크보드, 수중·핀수영, 우슈, 펜싱, 핸드볼 등 9개 단체가 입주해 있다. 상주 인원은 약 79명이다.

이곳 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어지는 가운데 이날도 진입하지 못함에 따라 경찰은 17일에도 진입을 시도할 것으로 보인다.