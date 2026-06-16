사랑도 부담스럽고 피곤해…‘크러시 리섹션’ Z세대 사이서 확산

미국 젊은층 사이에서 이른바 ‘크러시 리섹션(짝사랑 불황·Crush Recession)’ 현상이 확산하고 있다는 분석이 나왔다. 이는 경기 침체(Recession)와 짝사랑(Crush)를 결합한 신조어로, 연애는 물론 누군가를 좋아하는 감정 자체를 부담스럽게 느끼는 현상을 뜻한다.

최근 미국 매체들은 Z세대 사이에서 크러시 리세션이 새로운 사회 현상으로 떠오르고 있다고 보도했다. 과거에는 자연스럽게 경험하던 설렘과 짝사랑이 이제는 감정적 소모와 스트레스의 원인으로 인식되면서 연애 자체를 회피하는 젊은 층이 늘고 있다는 것이다.

전문가들은 그 배경으로 사회관계망서비스(SNS) 환경을 꼽는다. 과거에는 좋아하는 감정을 혼자 간직할 수 있었지만 이제는 사소한 호감 표현도 온라인에서 공유되거나 주변 사람들에게 알려질 가능성이 커졌다는 것이다. 데이트 과정에서 겪는 실수나 거절 역시 온라인상에서 소비될 수 있다는 불안감이 젊은 세대의 심리적 부담을 키우고 있다는 분석이다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

경제적 요인도 영향을 미치고 있다. 미국 매체 바이스는 최근 “데이트 비용 상승과 경제적 불안 때문에 많은 젊은 세대가 연애를 사치품처럼 여기고 있다”고 전했다. 비싼 외식비와 생활비 부담 속에서 데이트 비용까지 감당하기 어렵다는 인식이 확산하고 있다는 것이다.

실제 조사 결과도 이를 뒷받침한다. 미국 싱글 청년 5275명을 대상으로 실시된 ‘2025 전국 데이팅 환경 조사’에 따르면 매달 한 차례 이상 데이트를 하는 적극적 데이트 참여자는 전체의 31%에 불과했다. 응답자의 절반 이상은 비용 부담이 연애의 가장 큰 장애물이라고 답했으며, 자신감 부족과 과거 연애 경험도 주요 원인으로 꼽혔다.

다만 전문가들은 이를 단순히 ‘연애 포기’ 현상으로 해석할 수는 없다고 지적한다. Z세대가 사랑 자체를 거부하는 것이 아닌, 감정 소모가 큰 기존의 연애 방식 대신 보다 진정성 있고 안정적인 관계를 원하고 있다는 것이다.

리얼심플은 “Z세대는 사랑을 원하지 않는 것이 아니다”라며 “다만 지나치게 공개적이고 피로한 현대 연애 문화에 거리를 두고 있을 뿐”이라고 분석했다.