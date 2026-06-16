‘한국 높이뛰기 전설’ 김희선·100세 태국인 등…2026 대구세계마스터즈육상 ‘열기 고조’ [지역이슈]

‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회’(WMAC Daegu 2026)에 1988년 서울올림픽 결선 진출자인 김희선∙도호영 부부와 100세 태국인 사왕 잔프람씨 등 화제의 참가자들이 잇따라 신청하며 대회 열기가 고조되고 있다.

생활체육 육상계의 대표 주자인 문기숙씨가 육상 트랙을 달리고 있다. 대구시 제공

16일 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회에 따르면, 과거 한국 여자 높이뛰기의 역사를 새로 쓴 김희선(63)씨와 남편 도호영(66)씨 부부가 최근 높이뛰기 종목에 나란히 참가 신청서를 제출했다.

아내 김씨는 선수 시절 한국 신기록을 무려 11차례나 경신한 스타 플레이어다. 1988년 서울올림픽에서 192㎝를 넘어 한국 신기록을 수립하며 결선에 진출, 최종 8위를 기록했다. 이는 한국 여자 육상 역사상 최초이자 현재까지도 유일한 올림픽 결선 진출 기록이다. 그가 1990년 전국육상경기선수권대회에서 세운 193㎝의 한국 신기록은 36년이 지난 지금까지도 깨지지 않고 있다.

남편 도씨 역시 국가대표 높이뛰기 선수 출신이다. 2003년 뉴질랜드로 이주해 현지 체육계에서 활동해 온 이들 부부는 고국에서 열리는 이번 대회를 통해 오랜만에 국내 트랙에 서게 됐다.

체육계 인사들의 도전은 이뿐만이 아니다. 대회 홍보대사인 ‘바르셀로나 마라톤 영웅’ 황영조 전 선수와 생활체육 육상계의 대표 주자인 문기숙(64)씨도 각각 10㎞ 달리기 종목에 참가 신청을 마쳤다. 문씨는 전국 마라톤대회에서 70차례 이상 입상한 베테랑이다.

태국의 100세 노익장 사왕 잔프람(가운데) 씨가‘2025 월드마스터즈게임즈’에 참가해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

해외에서도 화제의 인물이 출사표를 던졌다. 태국의 100세 노익장 사왕 잔프람씨가 투포환, 창던지기, 원반던지기 등 필드 3개 종목에 참가한다. 사왕 씨는 지난해 대만에서 열린 ‘2025 월드마스터즈게임즈’ 현장에서 대구 조직위 관계자들을 만나 대회의 성공적인 개최를 응원하기도 했다. 조직위 관계자는 “선수 출신 육상인과 100세를 넘긴 해외 참가자 등의 참가는 이번 대회가 '도전에 나이가 없다'는 마스터즈 정신을 실천하는 무대라는 것을 보여준다”며 “대회가 생활체육 확산에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 대회는 8월 22일부터 9월 3일까지 대구스타디움 일원에서 개최된다. 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다. 참가신청은 23일까지 공식홈페이지에서 할 수 있다. 국내 참가자에겐 태극마크를 부착한 대한육상연맹 승인 한국대표 공식유니폼과 기념메달, 대구로페이 2만원권, 개회식 퍼레이드 우선 참가권, 축하공연 입장권, 2027 대구마라톤 우선 신청권(선착순 3000면) 등의 혜택을 준다.