한동훈 “보수 재건 골든타임…나라는 무기를 왜 아껴두나”

“정치인 개인의 불안감 때문에 미룰 필요는 없어”

무소속 한동훈 의원이 국민의힘 복당 문제와 관련해 “보수 재건의 골든타임이 왔다”며 복당 필요성을 언급했다. 그동안 “서두르지 않겠다”는 입장을 유지해 왔지만, 최근엔 ‘대여 투쟁력 강화’를 위해 힘을 모아야 한다며 적극적인 메시지를 내놓고 있다.

무소속 한동훈 의원이 11일 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석하며 발언하고 있다. 뉴시스

한 의원은 이날 중앙일보 유튜브 ‘황현희의 불편한 여의도’에서 “이재명 정권이 이전투구로 나서는 지금이 오히려 보수 재건을 위한 절호의 기회이자 골든타임”이라며 “이를 일부러 감정적인 문제나 정치인 개인의 불안감 때문에 미룰 필요는 없다”며 이같이 밝혔다.

한 의원은 “(복당을) 반대하는 분들도 제가 보수에 대단히 중요한 전략자산 내지는 무기라고 말하던데 그 무기를 왜 이렇게 아껴두나”라며 “내부적인 이해관계, 정치인의 이해관계 중심으로 볼 게 아니라 큰 틀에서 보수 전체로 봤을 때 힘을 모아야 될 때 아닌가”라고 했다.

그러면서 “그런 관점에서 봤을 때 서두를 필요가 없다고 생각한다면 그건 좋다. 그런데 그게 아니라 ‘내가 불편한데’는 공적으로 내세울 수 있는 얘기는 아니다”라고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표가 재선거를 주장하는 데 대해서는 “시민들께서 ‘이건 재선거해야 한다’라고 주장하는 말씀에 공감한다”며 “그런데 정치인이 책임 없이 거기에 올라타서 그리고 너무도 속 보이게 그냥 연명의 도구로 사용하고 있는 것이다. 그건 나쁜 정치”라고 말했다.

또한 “이재명 대통령이 시스템을 망치면서 공소 취소해서 자기 살길에 나서는 것과 별반 다를 게 없다. 저는 둘이 닮아 있다고 생각한다”고 부연했다.

진행자가 ‘장 대표는 재선거 여부와 관계없이 사퇴해야 한다고 보느냐’라고 묻자 “많은 평가는 끝난 것 아닌가. 굳이 언급할 필요는 없다”고 했다.

국회 상임위원회 배정과 관련해서는 “굳이 법제사법위원회일 필요는 없다”며 “기재위, 산자위나 정무위 같은 곳에서 경제와 국가의 큰 틀, 부산 북구를 위해서 해야 할 일들을 적극적으로 할 수 있는 곳을 가면 좋겠다”고 말했다. 이어 “당장 현안으로는 행안위 같은 곳에서 선관위 문제를 몸 사리지 않고 제대로 개혁할 수 있었으면 좋겠다”고 덧붙였다.