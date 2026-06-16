이희학 목원대 총장 2030년까지 연임…“대학·지역 연결 강화하겠다”

이희학 목원대 총장이 연임에 성공했다.

목원대 감리교학원은 이희학 현 총장을 제11대 총장으로 선임했다고 16일 밝혔다. 임기는 9월부터 2030년 8월까지 4년이다.

목원대학교 이희학 총장

감리교학원은 “이희학 총장은 그동안 학사 구조 및 교육과정 개편, 학생 맞춤형 진로 지원, 국제화 전략, 지역사회 협력 확대 등을 추진하며 대학 혁신의 기반을 다져왔다”며 “인공지능(AI)·디지털 전환, 산업구조 변화 등 고등교육 환경의 변화에 대응해야 하는 과제를 풀 적임자”라고 평가했다.

2022년 9월 10대 총장에 임명된 이 총장은 목원대 신학과를 졸업한 뒤 같은 대학원에서 문학석사를, 독일 베를린훔볼트대학교에서 신학박사 학위를 받았다.

2000년 목원대 신학과 교수로 임용된 뒤 교학부총장, 대외협력부총장, 교무처장, 신학대학장, 국제협력처장, 국제교육원장, 신학대학원장, 목원대 발전협의회 위원장 등을 지냈다.

이 총장은 “지난 4년이 대학과 지역을 연결하고 학생의 성장을 성과로 만들었던 시간이었다면 앞으로의 4년은 교육과 연구의 기본 역량을 강화하는 교육혁신대학으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.